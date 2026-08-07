Печат на Симеон и голяма божествена фигура разкри земята

На силен сезон се радват българските археолози. Находките са много, интересни, какво ли още ще разкрие земята в оставащите летни дни?

В Преслав екипът на Казимир Попконстантинов и Росина Костова се натъкна на множество артефакти, сред тях - оловен печат на Симеон Велики (общо втори при проучванията). На едната му страна е изобразен владетелят с надпис „На миротворния василевс многая лета“, а на другата са Света Богородица с изображение на Исус Христос. Находката се свързва с ичергу боила Мостич и сановника Георги Синкел.

Две нови кули бяха разкрити в крепостта Русокастро от екип на бургаския исторически музей. Първата е ранновизантийска, втората - U – образна от XIII век, пазеща т. нар. потерна (вторична скрита врата). Наоколо са намерени и 18 железни накрайника на стрели, включително от арбалет - свидетелство за битка.

Плодотворна е работата и на екипа на Бони Петрунова на Калиакра. Открити са множество реликви за ритуали, сред тях - два кръста и бронзов съд (вероятно - кандило), два конски черепа, положени върху предварително опалена каменна площадка.

Пореден сезон се разгадават тайните и на Хераклея Синтика край Петрич. Сред находките досега: изключително рядък медицински инструмент - за премахване на камъни от пикочния мехур. Намерен е почти цял. Вероятно до храма на Херакъл са били лекувани болни. Най-обемната находка обаче на екипа на Людмил Вагалински е голям мраморен торс, вероятно на Аполон или Дионис.

На Трапезица до погребан мъж бе намерена оловна пластина със защитна молитва срещу болестотворно демонично същество. Тя е от периода на Второто българско царство. Екипът на Деян Рабовянов намери още позлатена игла за коса във форма на птица, носена вероятно от изискана дама.

Водата също разкри тайни. Ниското ниво на Дунав показа останките на Константиновия мост при античния град Улпия Ескус край днешното село Гиген. Екип на Регионален исторически музей - Плевен, ги засне с дрон, виждат се няколко реда римска зидария, бетон, римски керемиди. Всичко това са основите, върху които е била направена дървената конструкция на моста. Той е открит на 5 юли 328 г. от Константин I, бил е дълъг около 2,5 км, близо 6 м широк, с височина на въздушния стълб около 10 м - най-дългото мостово съоръжение на Дунав.