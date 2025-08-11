Античен гроб спря строежа на новото крило на художествената академия

НХА Ръководител на разкопките ще бъде Елена Николова, а зам. ръководител - д-р Александър Станев, археолози към РИМ-София.

Археологическа находка спира изграждането на новата северна сграда на Националната художествена академия (НХА) в София. При строително-ремонтните и изкопни дейности е открит античен тегулен гроб откъм ул. "Оборище" и от днес започват разкопки в центъра на столицата.

Гробът е част от Източния некропол на Антична Сердика. Ядрото му е покрито с римски керемиди и е разположено под и около базиликата "Св. София". Развива се в източна посока през целия площад около храм-паметника "Св. Александър Невски", достигайки днешния парк "Заимов", съобщават от НХА.

Археологическите му проучвания започват още в самия край на ХІХ в., като са документирани гробни съоръжения, покриващи всички известни типове в античността (от II век до нач. на V век) - обикновени ямни вкопавания, гробове с плоски, двускатни тегулни покрития, цистови и зидани градежи и сводови гробници.

Откритието е в резултат на извършеното предварително археологическо наблюдение, което предхожда предстоящото пълно археологическо проучване, въз основа на договор между НХА и Регионален исторически музей - София (РИМ). Ръководител на разкопките ще бъде Елена Николова, а зам. ръководител - д-р Александър Станев, археолози към РИМ.

Работата на терен стартира от днес, като разкопките ще обхванат цялата площ, предвидена в проекта за ремонт и обновяване на северното крило.