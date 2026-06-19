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Каменната чаша на Херакъл се показа в Хераклея Синтика

Археолозите от екипа на проф. Вагалински откриха втори надпис, посветен на античния герой

Днес, 16:27
Находката: фрагмент от голяма каменна чаша, върху която е гравирано името на Херакъл Кинагид.
Archaeologia Bulgarica
Находката: фрагмент от голяма каменна чаша, върху която е гравирано името на Херакъл Кинагид.

Втори надпис с името на Херакъл Кинагид (Ловеца) беше открит при археологическите разкопки в античния град Хераклея Синтика, ръководени от проф. д-р Людмил Вагалински от НАИМ – БАН, съобщиха специализираният сайт Archaeologia Bulgarica и кореспондентът на БТА в Петрич. Новият надпис е гравиран върху голяма каменна чаша, която не е напълно запазена. Въпреки това значителна част от текста може да се разчете, което позволява той да бъде свързан с култа към Херакъл в неговия аспект на ловец. Под надписа ясно се различава релефно изображение на щит от т.нар. македонски тип – характерен символ за древните македони, познат от множество антични изображения върху монети и други артефакти. Срещу щита се разпознава и част от фигура, вероятно глава на кон или глиган.

Каменната чаша е открита в непосредствена близост до жертвеник, върху който преди дни археологът гл. ас. д-р Николай Шаранков от Софийския университет разчете надписа „Антигон – на Херакъл Кинагид…“, уточява БГНЕС. По данни на ръководителя на разкопките проф. Вагалински двата обекта са синхронни и вероятно са функционирали в рамките на един и същи ритуален комплекс. Предполага се, че съдът е използван при извършването на култови практики, свързани с почитането на митичния герой.

Откритието представлява втори епиграфски паметник, свързан с Херакъл Кинагид, намерен в рамките на настоящия археологически сезон, и допринася за по-доброто изясняване на религиозния живот в Хераклея Синтика, коментират от екипа, провеждащ разкопките. Изследователите на античния град разполагат и с фрагмент от дъното на подобен каменен съд, като предстои да бъде извършен петрографски анализ, който да установи дали отделните части принадлежат на един и същ обект. В процеса ще се включат специалисти по анализ на каменни материали.

Както и „Сега“ по-рано писа, в края на миналото лято в източната част на форума на Хераклея Синтика археолозите се натъкнаха на част от статуя – ръка, стискаща характерен кривак, както е бил изобразяван патронът на града Херакъл в античността. Малко по-късно при разкопките бяха намерени торсът на скулптурата и други нейни фрагменти.

Разкопките в Хераклея Синтика продължават през лятото, като паралелно с проучването на находките се извършва и прецизна документация на археологическия контекст с цел по-точно датиране и интерпретация на откритите структури и артефакти.

Първият открит преди дни надпис, свързан с Херакъл, потвърждава съществуването на храм на героя в града.
БГНЕС Първият открит преди дни надпис, свързан с Херакъл, потвърждава съществуването на храм на героя в града.
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Ключови думи:

Хераклея Синтика, Херакъл, Людмил Вагалински

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