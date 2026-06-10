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Стъпала на богиня се подадоха от Хераклея Синтика

Заради сандалите проф. Вагалински смята, че са част от статуя на Артемида

10 Юни 2026
БГНЕС

Нова впечатляваща находка беше открита при археологическите разкопки на античния град Хераклея Синтика край Петрич, съобщава Archaeologia Bulgarica. Екипът на проф. д-р Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН е открил стъпала на мраморно божество върху основа. Според първоначалната хипотеза находката може да е част от статуя на богинята Артемида, пише БГНЕС.

"Хераклея отново изригна!", коментира проф. Вагалински, който е заснел процеса по разкриването на артефакта.

Откритият фрагмент е намерен пред храма на Херакъл, но според археолога със сигурност не принадлежи на статуя на древногръцкия герой. Една от причините специалистите да предполагат, че става дума за Артемида, са сандалите от ловджийски тип, характерни за изображенията на богинята. Допълнителен аргумент е и широкото разпространение на култа към Артемида в района на Средна Струма през античността.

По размерите на запазените стъпала учените предполагат, че статуята е имала приблизително човешки ръст. Според проф. Вагалински е възможно откритата преди няколко години глава на неизвестна досега богиня да е принадлежала именно на тази скулптура. Предстоят допълнителни изследвания, които да потвърдят или отхвърлят тази хипотеза.

Само преди седмица археолозите от същия екип направиха още едно значимо откритие в Хераклея Синтика. За първи път те проучват кладенец на територията на античния град. Тогава от Archaeologia Bulgarica съобщиха, че съоръжението се оказва значително по-дълбоко от очакваното. 

Разкопките в Хераклея Синтика продължават и това лято, като обектът продължава да изненадва специалистите с нови находки, които допринасят за по-доброто познаване на живота в един от най-значимите антични градове по долината на Струма.

 

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Ключови думи:

Хераклея Синтика, проф. Людмил Вагалински

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