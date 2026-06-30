Откриха мраморна фигура под храма на Херакъл в Хераклея Синтика

Още една вотивна скулптура (фигурка, поднасяна като оброчен дар на божество в знак на даден обет, благодарност, молба за изцеление или покровителство – б.р.) бе разкрита днес на форума на античния град Хераклея Синтика, съобщи специализирания сайт Archaeologia bulgarica. Тя е пострадала при разрушаването на по-ранния храм под този на Херакъл с мозайките, проучван от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН. И точно защото е в лошо състояние, с ясни следи, че е горяла, тази находка дава насока за обстоятелствата, при които се е сринал старият храм – почти сигурно става дума за вражеско нападение и последвал пожар, а не за природен катаклизъм, изтъква ръководителят на проучванията. Тази теза предстои да бъде проверена чрез допълнителни археологически и реставрационни изследвания.

Новата мраморна находка има важно значение за изясняването както на предназначението на ранната храмова сграда, така и на обстоятелствата около нейното разрушаване, коментира проф. Людмил Вагалински пред кореспондента на БТА в Петрич.

Откритият фрагмент представлява долната част на мраморна мъжка скулптура. По думите на археолога стратиграфията ясно показва, че тя принадлежи към първия храм, който се намира непосредствено под по-късния храм на Херакъл с подовата мозайка.

Според проф. Вагалински и колегите му ранният храм е бил сериозно засегнат още в древността и именно затова впоследствие на негово място е издигната нова храмова сграда. Новооткритата скулптура е силно повредена и носи ясни следи от въздействие на висока температура, поради което реставраторите първо ще трябва да укрепят мрамора, преди да започнат неговото детайлно проучване.

Предстои скулптурата да бъде анализирана от специалисти, за да се установи кого е изобразявала. Засега не може категорично да се твърди дали става дума за статуя на Херакъл, или на друго божество.

Значението на находката надхвърля художествената ѝ стойност, посочва Людмил Вагалински. Тя дава нови аргументи за предназначението на сградата, върху чиито останки е изграден по-късният храм. „Очевидно тази сграда също е била храм и тези мраморни скулптури са били вотивни, тоест посветителни дарове“, категоричен е археологът.

Той припомни, че преди няколко дни екипът е открил в същия археологически комплекс и мраморен торс, по който личат белези, позволяващи да бъде определен като изображение на Херакъл. Съвкупността от двете находки, както и фактът, че върху ранния храм по-късно е построен нов храм, също посветен на Херакъл, дават сериозни основания да се предполага, че още първото светилище е било посветено на античния герой.

Разкопките на форума на Хераклея Синтика продължават както във вътрешността на храма, така и в пространството около него. Основната задача на археолозите е да изяснят цялостната планировка на архитектурния комплекс, разположението на портици, коридори, улици и останалите обществени сгради, свързани със светилището. В близките дни проучванията ще се разширят и източно от храма, където има значителни земни насипи. Те ще бъдат отстранени с помощта на строителна техника, за която са получени необходимите разрешения.

Намерените при при разкопките керамика и монети вече се обработват от специалисти. След почистването и анализа им ще бъде изготвена хронология за първия храм на Херакъл.