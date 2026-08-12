Иван Лечев събра нова супергрупа

Иван Лечев - китаристът, познат от ФСБ, "Стари муцуни", "Обичайните заподозрени" и "Фондацията", на 2 октомври ще излезе за пръв път на сцената с новата си супергрупа "Волева". В нея участват още Николай Воденичаров-Никеца и Росен Ватев. Концертът ще се проведе на покритата сцена на Vidas Art Arena, а билетите са вече в продажба в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 15 евро.

"Волева" е създадена през 2021 г. с излизането на първия им сингъл “Дойдох да те взема”. Автор на музиката и текста е Никеца, познат от "Гласът на България", където Лечев е неизменно жури от 2017 г. насам. 70-годишният виртуоз записва китарите и кани Росен Ватев да си включи на барабани. Така се сформира бандата, която обаче получава името си три години по-късно по време на снимките на видеото към втората им песен “Ето ме”. Кръстник на групата е Иван Лечев, който дава идеята да използват първите две букви от фамилията на всеки от тримата музиканти. След дебютния сингъл основен автор на музиката и аранжиментите в групата е Росен Ватев.

Ватев е един от най-търсените професионални музиканти у нас. Израснал в семейство на барабанисти, той е свирил в групите "Сафо", Tube Hedzzz, Bobo & The Gang и "Анимационерите". През 2016 г. заедно с "Jeremy?" са избрани от Брайън Мей и Роджър Тейлър, за да подгряват Queen по време на европейското им турне в Полша, Румъния и България. През последните 15 г. и досега Ватев е барабанист в музикалния състав на Лили Иванова.

Николай Воденичаров-Никеца започва кариерата си с групите Casual Threesome и "Лисицата и Котараците". През 2019 г. стига до полуфинал в шоуто "Гласът на България", а 2 години по-късно дебютира на сцената на Пловдивската опера като Исус в спектакъла "Исус Христос Суперзвезда". От миналата година играе Джордж Бъргър в мюзикъла "Коса".

"Волева" има четири сингъла досега, като най-новите са "Фрийкшоу" и "Шок и Паника!". На 2 октомври групата ще представи за първи път новия си сингъл и ще отбележи издаването на първото си EP на компактдиск, което ще включва четирите познати до момента песни.

За концерта към тримата оригинални членове ще се присъединят музикантите Пламен Денчев (клавишни) и Христо Михалков (бас). Ще има и гост-изпълнители, чиито имена предстои да бъдат обявени.