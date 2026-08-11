Евтим Милошев гарантира оставка, ако не оправи бакиите в Балчик

"Или билетът ще е един, или аз си тръгвам" - такава своеобразна закана отправи министърът на културата от ПБ Евтим Милошев по повод двете каси в Балчик за Ботаническата градина и комплекс "Двореца". При обиколката си със свита от министерството в Североизточна България днес той не подмина двете институции, демонстрирайки омерзение от над 10-годишния казус. „Няма как да няма решение. Не може един министър да не може да реши този проблем. Хайде да видим, да си направим експеримент в цялата държава – или министърът, или билетът. Това е последното лято, в което ще има два билета по този начин““, каза дословно Милошев, цитиран от пресслужбата на министерството си.

Проблемът накратко: при второто правителство на ГЕРБ собствеността на "Двореца" и Ботаническата градина бе разделена, макар терените да са в съседство и всички да ги възприемат за един обект. Разделението години предизвикваше разпри по различни въпроси между собствениците Министерство на културата и Софийски университет. Крамолите обхванаха и влизането на посетителите - плащат се на две опашки пред две каси два билета, а вътре охранители дебнат гост да не мине "незаконно" в тяхната част, ако не е платил съответния билет; караници имаше и за ползването на тоалетната. Многократно през годините министрите на културата декларираха "Справихме се. Билетът вече е един!", особено при Мариан Бачев (ИТН)... Но билетите до днес са два, макар през последните месеци да има затопляне в отношенията между спорещите.

Единен билет в Балчик? Само на министерска снимка През юли 2025 г. бе обявено създаването на обща каса за Ботаническата градина и комплекс "Двореца" в Балчик. https://www. ploshtadslaveikov. com/naj-setne-edna-edinstvena-biletna-kasa-za-dvoretsa-v-balchik/ През август 2025 г. новината бе потвърдена. https://bnrnews. bg/shumen/post/3770/mahat-dvete-kasi-v-dvorec-balchik В края на 2025 г.

При посещението си днес Милошев е установил и друг проблем – на едната от касите единствената възможност за плащане била в брой. "Категорично го казвам – не може да има само кешово разплащане“, е заявил той, цитиран от пресцентъра.

Милошев припомни, че все пак и той цели два пъти по-рано бе министър на културата (служебни кабинети), съответно не е могъл да реши проблема. Но сега вече се бил разбрал с министъра на образованието Георги Вълчев, който е бивш ректор на Софийския университет.