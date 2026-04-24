Отхвърлен от Мариан Бачев кандидат оглавява „Дом Витгенщайн“ във Виена

Павел Александров Найденов е победител в конкурса за нов директор на Българския културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена, показват резултатите от проведения конкурс за длъжността, публикувани в сайта на Министерството на културата.

На второ място е класирана журналистката Мария Касимова-Моасе, на трето – проф. Деница Лафчиева-Мора, първата жена кларинетист в България, която е получила музикалното си образование основно във Виена и понастоящем преподава музика в университети в Австрия, Финландия, Италия и др. На четвърто място в списъка на класираните кандидати е Александър Александров, на пето – директорката на българския Арт театър в Берлин Катя Костова, а на шестото последно място – известната пианистка Евгения Радославова, която от години живее в Австрия, организира образователни и благотворителни събития. За професионалния профил на Павел Александров Найденов надеждна информация в глобалната мрежа към момента не може да бъде открита.

Както „Сега“ по-рано съобщи, първоначално одобрени за участие в конкурса за шефския пост на БКИ във Виена са само Катя Костова и Евгения Радославова. Мария Касимова-Моасе, проф. Деница Лафчиева, Александър Александров и Павел Найденов отпадат още при разглеждането на документите. С уговорката, че недопуснатите кандидати в 7-дневен срок след уведомяването си могат да направят възражение пред министъра на културата – в началото на 2026 г. това е Мариан Бачев, и да приложат липсващите документи, списъкът е преразгледан и актуализиран. Така в нова публикация в сайта на МК впоследствие са добавени имената на Мария Касимова-Моасе, Деница Лафчиева и Александър Александров, но не и Павел Найденов.

Сайтът за културни новини „Площад Славейков“ внася още подробности в ситуацията. Депутатът Стоян Таслаков по време на парламентарен контрол още на 19 януари отправя въпрос към министър Мариан Бачев почтено ли ще бъде проведен конкурсът за директор на Българския културен институт във Виена, или е вече нагласен, тъй като в общественото пространство съществуват съмнения, че резултатът е предрешен в полза на Катя Костова. След като на 11 декември 2025-а Мариан Бачев подава оставка като министър на културата, заедно с цялото правителство на Росен Желязков, конкурсът е обявен отново и вчера става ясно, че го печели именно отстраненият от Бачев Павел Найденов.

Вече са известни и резултатите от проведения конкурс за директор на Българския културен институт в Братислава. На първо място там се класира Деница Петрова Секуличка-Русева – главен редактор на списание „Сънародник“ в Словакия и към момента част от екипа на нашето посолство в словашката столица. Тя ще поеме поста от Ваня Радева, оглавявала БКИ в Братислава над 10 години. Зад гърба ѝ остават Михаела Райчева Тодорова – втора, и Капка Георгиева Стоянова – трета.