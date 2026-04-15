Единен билет в Балчик? Само на министерска снимка

Общата каса за Ботаническата градина и комплекс "Двореца" все още е не-новина

17 Апр. 2026

През юли 2025 г. бе обявено създаването на обща каса за Ботаническата градина и комплекс "Двореца" в Балчик.

През август 2025 г. новината бе потвърдена.

 

В края на 2025 г. - още по-потвърдена.

Тези новини бяха с източник Министерството на културата и Софийският университет, или пък интерпретирани чрез заглавия от медиите. Но медиите не са виновни. През февруари 2026 г. - "няма каси, няма маси": Лично министърът на културата се снима с единния билет за градината и двореца.

Днес... Касите са две. Билетите - два. Ако има хора, и опашките са две.

Осъществен е напредък за решаването на проблема. Но финалът е далеч. В крайна сметка месеци като факт е бил съобщаван един не-факт.

Разделението в Балчик датира от над 10 години. То води до срамна ситуация, в която за едно от най-прекрасните кътчета (не само в България) хората плащат на две места, а ако се объркат и вземат само един талон - да бъдат посрещани от "граничари" из алеите. В миналото са наставали изключително грозни скандали. Днес отношенията са изгладени, но заглавията все още не са превърнати в реалност. 

Гледайте видеото на Диян Божидаров и Михаил Дечев, за да видите:

- защо го няма общия билет;

- кога евентуално ще го има;

- колко ще струва;

- кой точно се е карал през годините, защо;

- плюс, разбира се, невероятни гледки от току-що цъфналите лалета и приказния бряг;

Ключови думи:

Двореца в Балчик, Ботаническа градина Балчик, Мариан Бачев, билет, Каси, вход, единен билет

Още новини по темата

Шоуто с бургаския билет продължи с "финансова корекция" спрямо НАП
31 Март 2026

След 20 г.: най-сетне единен билет за Двореца и Ботаническата в Балчик
17 Февр. 2026

Единствен Бургас се изхитри със закръглянето на автобусния билет
02 Яну. 2026

Школата на министър Бачев е незаконно в читалището, обяви районният кмет
30 Окт. 2025

Има такова посмешище!
28 Окт. 2025

Министър Бачев е играл снощи в пиеса на арестувания театрал
27 Окт. 2025

Район "Изгрев" проверява театралната работилница на културния министър

26 Окт. 2025

Актьорът Димитър Мартинов е новият директор на театъра в Търговище
02 Септ. 2025

Балчик посреща за "Една нощ в Двореца"
07 Авг. 2025

Резилът с двете каси в Балчик стана полурезил
04 Юли 2025

Отпускат 2 милиона лева допълнително за 7 археологически обекта в страната
02 Юли 2025

Министерството на културата се изложи в Рим с "православна" изложба
25 Юни 2025

Три дами напират да управляват сценичните изкуства у нас
24 Юни 2025

След заместниците си Мариан Бачев смени и шефа на фонд "Култура"
24 Май 2025

