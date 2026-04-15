Единен билет в Балчик? Само на министерска снимка

През юли 2025 г. бе обявено създаването на обща каса за Ботаническата градина и комплекс "Двореца" в Балчик.
През август 2025 г. новината бе потвърдена.
В края на 2025 г. - още по-потвърдена.
Тези новини бяха с източник Министерството на културата и Софийският университет, или пък интерпретирани чрез заглавия от медиите. Но медиите не са виновни. През февруари 2026 г. - "няма каси, няма маси": Лично министърът на културата се снима с единния билет за градината и двореца.
Днес... Касите са две. Билетите - два. Ако има хора, и опашките са две.
Осъществен е напредък за решаването на проблема. Но финалът е далеч. В крайна сметка месеци като факт е бил съобщаван един не-факт.
Разделението в Балчик датира от над 10 години. То води до срамна ситуация, в която за едно от най-прекрасните кътчета (не само в България) хората плащат на две места, а ако се объркат и вземат само един талон - да бъдат посрещани от "граничари" из алеите. В миналото са наставали изключително грозни скандали. Днес отношенията са изгладени, но заглавията все още не са превърнати в реалност.
Гледайте видеото на Диян Божидаров и Михаил Дечев, за да видите:
- защо го няма общия билет;
- кога евентуално ще го има;
- колко ще струва;
- кой точно се е карал през годините, защо;
- плюс, разбира се, невероятни гледки от току-що цъфналите лалета и приказния бряг;