Кметът на Варна безспорно е отговорен за "Баба Алино"

Няма как за 15 обекта в местността “Баба Алино” край Варна да е констатирано незаконно строителство, а за останалите до 104 - не. Това е необяснимо. Варненци са знаели за това строителство, дори са се продавали имоти, строителната компания е имала офис. Това не се е случило за един ден и е абсолютно потресаващо като казус.

Това коментира в предаването (О)позиция архитект Росица Николова, общински съветник на “Спаси София” в Столичния общински съвет. Николова е категорична, че кметът на Варна носи отговорност за липсата на констатирано незаконно строителство и наличието на удостоверения на търпимост не оправдава построените нови сгради.

“Незаконно строителство се установява с оглед от служители на място от общината се издава констативен акт. Има срок от 1 седмица, в който строителят може да представи има или няма документи. След като се установи, че няма такива, следва спиране на строежа и заповед за премахване. Това е редът, който е необяснимо защо се е забавил при “Баба Алино” и е следван само при част от обектите, коментира Николова. Тя бе категорична, че наличие на удостоверение за търпимост, каквито има за част от постройките, не дава право на ново строителство, а само на ремонт на завареното и вписването му в кадастър.

В случая е доказано наличието на документи с невярно съдържание, защото има издадени удостоверения за търпимост на сгради, които по закон могат да са строени най-късно до 2001 г., за да са търпими, а на мястото през 2019 г. всъщност няма нищо и тепърва започва да се строи, коментира Николова.

"Опасявам се, че небостъргач на бул. "Тодор Каблешков" в София ще се строи и ще е най-високият на Балканите", коментира още арх. Николова. Според нея в ръцете на кмета Терзиев е да предприеме конкретни действия както за този проект, така и за 22-етажната сграда в столичния квартал "Младост". Според Николова кметът Терзиев не е бил достатъчно мотивиран да действа в "Младост", защото всъщност харесва проекта.

