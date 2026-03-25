"Златни" екотакси вдигат цените на печки, коли и компютри

Под паравана „зелени политики“ в България се налага скрит данък, наричан „продуктова такса“ или екотакса. Таксите, които трябва да покриват разходите за рециклиране, бяха увеличени драстично миналото лято – с до 700-900%, повличайки поскъпване на печки и перални, телевизори и климатици, ютии и кафемашини, телефони и компютри, автомобили и слънчеви панели. В резултат за 70-килограмов хладилник в Австрия таксата е 51 евроцента, а в България – 18 евро! В това няма никаква икономическа логика - излиза по-евтино да си купиш електроуред от Румъния или от Гърция, коментира в предаването (О)позиция Владимир Димитров от Българската стопанска камара.

Експертът даде още примери за драстични разлики. У нас таксата „рециклиране“ за соларни панели е 460 евро на тон. В Румъния е 118 евро, а в Нидерландия - 65 евро. При покупка на кола на около 10 години в България плащате около 200 евро екотакса. В Нидерландия е 20 евро, 10 пъти по-ниска.

В средата на миналата година бяха приети промени в наредбата за продуктовите такси, които позволиха резкия скок. Тогавашното правителство не чу критиките на производители на бяла и черна техника и електроника, че повишението на таксите е абсурдно и необосновано. Политици обвиниха кабинета "Желязков" и тогавашния екоминистър Манол Генов, че покровителства няколко компании - картел, зад който стои известен сенчест бизнесмен с четирибуквен прякор. Комисията за защита на конкуренцията започна анализ на пазара, но вече 10 месеца няма никакви резултати. Преди дни от КЗК обявиха, че тепърва ще събират данни, за да сравнят таксите у нас и в другите страни от ЕС, отбеляза Димитров.

"Парадоксът е, че в България има около 600 дружества, които могат да извършват дейности с отпадъци от електрическо и електронно оборудване, но едва четири дружества са лицензирани организации по оползотворяване и те работят само с 15-ина фирми подизпълнители", посочи Димитров. Тоест продуктовите такси отиват при малък брой фирми, а останалите оцеляват както могат.



Още от видеото:

