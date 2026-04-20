Радев може да сложи основата на нова "завладяна държава"

Днес, 17:30

Румен Радев олицетворява това, което масовият българин мисли и иска – с образа, позициите и манталитета си, посочи зам.-главният редактор на "Сега" Петьо Цеков в разговор за резултатите от изборите в предаването "(О)позиция".

"Какъв е българинът? Човек, който харесва Русия, но иска да е европеец. Тази двойнственост в българина, тази геополитическа раздвоеност от времето на цар Борис досега, я виждаме идеално при Румен Радев – човек, който цялата кампания балансира между това да бъде критик на европейската политика спрямо Русия и в същото време не бяга твърде много от европейския образ на страната", смята журналистът.

Според него със сегашния си резултат бившият президент на практика беше избран за министър-председател, тъй като няма да му се налага да търси коалиция. Освен правителството и парламента, с очакваните промени във ВСС той може да получи и контрола над съдебната система, а в края на годината да помогне на Илияна Йотова да бъде избрана за президент.

"И тогава ще изпаднем в другата крайност – ще се усетим, че изпълнителната, законодателната и съдебната власт ще бъдат в ръцете на Радев. Нещо, срещу което се борим – с овладяната държава и модела, който Пеевски и Борисов правиха досега. Добави и медийната власт и картинката е пълна", прогнозира зам.-главният редактор на "Сега".

 

И още акценти от разговора:

-за имиджовия проблем на Радев пред Европа 

-защо "вълната" отиде при Радев 

-какво очаква тандема "Борисов-Пеевски" 

-пътят към нова "завладяна държава" 

