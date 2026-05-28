Радев няма да изчисти съдебната власт от бандитите

Днес, 16:24

Вече има доста категорични знаци, че Румен Радев няма да изпълни обещанията си за изчистване на съдебната власт от бандитите. Това коментира в предаването "(О)позиция" на "Сега" адвокат Михаил Екимджиев.  

Колкото до оставката на Борислав Сарафов като директор на националното следствие и зам. главен прокурор, Екимджиев смята, че "по този начин, чрез незабавното изпълнение на желанията на хората на Радев Пеевски, и в по-малка степен Борисов, показват на Радев как лесно той може да съжителства с техните аватари в съдебната власт, как тази съдебна власт може да бъде покорна, изпълнителна, дружелюбна". "Радев много добре знае как същият този Сарафов и протежетата на Пеевски и Борисов вътре могат да образуват досъдебни производства, проверки срещу премиери, срещу министри. Т.е. прави се една демоверсия какъв благодат ще се изсипе върху управляващите, ако те не закачат Пеевски и Борисов и ако оставят тяхната корупционна инфраструктура в съдебната система непокътната", обясни адвокатът.

Според Екимджиев няма окончателна договорка между Пеевски, Борисов и "Прогресивна България". "Сарафов е на тезгяха, върху тезгяха или под тезгяха и целево се изважда като разменна на монета. "Пеевски и Борисов се опитват да изкушат Радев, така че той да не предприеме резки движения за изчистване на системата", посочи той. 

Екимджиев подчерта, че от "Прогресивна България" говорят за промените в съдебната система като за светлото комунистическо бъдеще. "Този визионерски дългосрочен подход е неадекватен на ситуацията, която иска незабавно изчистване", подчерта той и призова за спешен реподбор - "изчистване на бандитите и негодниците от системата". Процедурата трябва да обхване преди всичко членовете на Висшия съдебен съвет, административните ръководители, замесените в заверите на "Осемте джуджета" и "Нотариуса" - не повече от стотина души, обясни той. 

Още във видеото:

- Какви са знаците, че "Прогресивна България" няма да изчисти съдебната система.

- Има ли опасност евентуален реподбор в системата да се превърне в лов на вещици.

- Има ли политическа воля за такъв процес?

- Защо българският съдия в Страсбург Диана Ковачева трябва да си направи отвод по някои дела.

- Ще се разплете ли историята около евпрокурорката Теодора Георгиева?

