Всяка дума на Радев му коства по 2% от рейтинга

19 Март 2026

Мълчанието на Румен Радев досега има съвсем прагматична причина – всеки път, когато се обади, рейтингът му пада с два процента. Такова мнение изрази писателят сатирик Иво Балев в предаването "(О)позиция".

А колегата му в изданието "Прас Прес" - карикатуристът Чавдар Николов, сравни листите на "Прогресивна България" със "специална военна операция". "Пълно е с военни, пълно е със спортисти, а навремето спортистите бяха с чинове", посочи той.

"Радев, като президент, определено беше разединител на нацията. Аз му викам разклонител на нацията. Не си представям, че като политически лидер ще работи за обединение. Аз се съмнявам, че той има собствена политическа воля", каза Иво Балев.

Присъствието на Владислав Горанов в листите на ГЕРБ писателят отдаде на увеличаващото се влияние на Делян Пеевски върху Бойко Борисов. Горанов и Пеевски са братя по Магнитски, смята той.

Чавдар Николов свърза протестите от края на миналата година с вълната, на която се издига Радев. "Цялата тази енергия ще изтече в някаква месианска вадичка", констатира карикатуристът.

В същото време, той напомни за внезапното падане на социализма и допусна, че същото е възможно и сега. "Въобще не им пука на добрите неща – идват и точка по въпроса", допълни оптимистично Николов.

Какво още може да чуете в интервюто:

- за политическата мода на червените вратовръзки и на червените кончета 

- ролята на страха в политическия живот 

- за възстановеното самочувствие на партиите от статуквото 

- за употребата на трагедията в Петрохан в политиката

- за границата между изкуството и пошлостта 

Ключови думи:

Иво Балев, Чавдар Николов, (О)позиция

