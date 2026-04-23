Сарафов ще бъде и бързо уволнен от системата

Ултиматум ли спази Борислав Сарафов или направи закъсняло признание за нелегитимността си, като се оттегли от поста изпълняващ функциите главен прокурор, което по закон трябваше да направи още на 21 юли 2025 г. В предаването "(О)позиция" на "Сега" търсихме отговорите с адвокат Ина Лулчева.

"Начинът, по който той го направи, всъщност е опит да се избегне разговорът за това дали е бил легитимен или не. Той не подаде оставка, а каза, че оттегля съгласието си", припомни тя и определи това като "много плитък ход", който веднага е бил възприет от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Според нея отново се повтаря случилото се с Иван Гешев: "Излиза един политически лидер или представител на победилата партия в случая. Казват, че той не следва повече да бъде главен прокурор. Той си подава оставката и всичко приключва". "Очаквам, че дисциплинарното производство срещу Сарафов ще се развие много бързо. По същия начин, по който се разви производството срещу Иван Гешев, тъй като поведението към момента на членовете на прокурорската колегия е такова. Това е ужасно унизително за правосъдието, ужасно унизително е за членовете на Висшия съдебен съвет", каза още тя.

Лулчева смята, че решението на Сарафов е било повлияно от изборните резултати, които "отредиха на покровителите му едно доста по-незначително място".

Премахването на Сарафов като и.ф. главен прокурор е удовлетворително. Но това не носи удовлетворение, "защото отново всичко не се прави по закон, а по някакви политически съображения".

Все пак Лулчева смята, че трябва да се даде шанс на новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова да покаже с действия дали ще има "дела по джуджетата, дела по Нотариуса, да видим имената на всички магистрати, които бяха забъркани в тези двете криминално-политически афери, и да видим, че се взимат мерки спрямо тях".

"За съжаление, аз съм песимист", призна обаче Лулчева.

"България е малка държава. Правосъдието и хората, които занимават с тази дейност, не са голяма общност. Всичко е известно. Ако питате произволен прокурор, съдия, адвокат кои са почетените и кои са непочтени в професията, няма да имате никакъв проблем да чуете едни и същи имена", посочи още Лулчева.



- Какво е показателно за новия и.ф. главен прокурор.

- Време ли е за реподбор в съдебната система?

- Дали в момента текат договорки между Румен Радев, Делян Пеевски и Бойко Борисов?

- До какво ще доведе пренареждането в системата?

- Дали новото мнозинство има воля и капацитет за по-дълбока реформа от отстраняването на Сарафов?