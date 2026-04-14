Борисов и Радев ще забравят приятеля си Орбан

Няма големи прилики между положението в България и в Унгария, изрази мнение политическият пиар Арман Бабикян в предаването "(О)позиция". Той посочи, че в унгарския случай "образът на гранд корупционера и на предателя на националните интереси съвпада" в лицето на премиера Виктор Орбан, докато у нас не е съвсем така. "Там са в един образ, там измиташ една партия и решаваш и двата проблема. Тук очевидно трябва да изметеш повече. При нас уравнението е малко по-сложно", смята той.

Прилики могат да бъдат търсени в края на управлението на Бойко Борисов през 2021 г. "Той държеше външнополитическия курс – подаряваше кученца, разхождаше платноходки за сигурност в Черно море, и корупционният модел в България беше съхраняван от него. Ако е имало някаква прилики, не изцяло, това беше в онзи период", изтъкна Бабикян.

Според него българските политици ще забравят, че си общуваха с победения унгарски премиер. "Борисов скоро няма да казва – моят приятел Виктор Орбан. Той обича да забравя много бързо загубилите. Интересно дали Радев ще говори за модела на Орбан. Подозирам, че и той ще пропусне това", прогнозира пиарът.

