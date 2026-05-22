Кой уши байрака, кое е детето на комитата

Революционер, комита. Никой не знае, че е имал дете. Открито е детето, името му.

Село. В него е имало революционен комитет. Науката не го е потвърдила обаче. Потвърден е.

Как точно се ушива едно от знамената на свободата? Не е известно. Впоследствие подробностите стават ясни.

Църква, която крие реликви. Намерени са.

Но кой точно прави всички тези неща? Кой намира, открива, датира, потвърждава? Кой дълбае в детайлите на паметта? Не, не само само познатите от екрана историци, авторите на учебниците. Правят го и стотици други хора, посветени на историческата наука. Чрез тях миналото достига до нас отвъд плаката, в своите красиви или ужасни подробности.

Днес, когато честваме 150 години Априлска епопея, и винаги през месец май почитаме хората на знанието, ви срещаме с един такъв човек – младия учен Диана Митева.

Гледайте видеото на Диян Божидаров и Михаил Дечев. В него ще видите история, реликви, как те се пренасят за поколенията напред.