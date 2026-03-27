Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България трябва да се поучи от грешките на Унгария и Сърбия

Популистки партии лъжат предизборно, че знаят как да свалят цените, коментира икономистът Владислав Панев

27 Март 2026

Служебният кабинет засега удържа на огромния натиск да взeмe мерки "на всяка цена" срещу растящите цени. Но след изборите има риск да се отприщи див популизъм в Народното събрание - раздаване на помощи и обезщетения, ценови тавани, сваляне на данъци за избрани групи и т.н. "Това би било пагубно за държавните финанси", коментира икономистът Владислав Панев в предаването (О)позиция.

Партии като "Възраждане" лъжат избирателите си, че спасението е в евтиния руски петрол и газ. "Не е - първо не са евтини. Второ, погледнете Сърбия - внасят руски петрол, преработват руски петрол в руска рафинерия, а цените по бензиностанциите им са с поне 10% над българските. И в Унгария е същото", казва Панев.

Въвеждането на тавани на цени и надценки не работи. Унгария наложи пределни цени на горивата през 2021-2022 г., много фирми - бензиностанции и вносители, се отказаха да работят, появи се недостиг и Виктор Орбан отмени ограниченията, а цените скочиха, припомни икономистът. Сега предстоят избори и Орбан отново "настъпва мотиката" със същата мярка.

Хубаво е, че в ГЕРБ вече са разбрали, че можем и трябва да добиваме собствен природен газ. Дано само това, че вече искат да отменят мораториума за проучване и добив, който сами наложиха през 2012 г., да не е поредният им предизборен фойерверк", коментира Панев. И изтъква: "Забраната уж е само за шистов газ, но всъщност засяга и конвенционалния, така че не можем да развиваме никакво производство на газ на територията на България. Има проекти за конвенционален газ, които са стопирани повече от десетилетие. Отделно технологиите за производство на шистов газ се подобриха значително през последните години.

"Цените на горивата скочиха, но не са по-високи отколкото преди две години. А цените на електроенергията са по-ниски от миналата година. През деня цените дори падат до нула - защото има свръхпроизводство на ток от възобновяеми източници. В тази връзка Панев има интересна идея за намаляване на сметките на битовите потребители чрез двете тарифи - дневна и нощна:

От десетилетия нощният ток е с 40% по-евтин - съобразено с тогавашния режим на електропроизводство и потребление. Но сега имаме огромни излишъци на енергия (от фотоволтаици) през деня, а продължаваме да стимулираме ползването на ток през нощта. Трябва да насърчим хората да потребяват повече през деня - пенсионерите и домакините да пускат прането и да готвят в светлите часове, работещите хора да си зареждат електромобилите по светло и т.н. "Вместо да инсталираме няколкостотин мегавата нови батерии за съхранение на енергия, можем просто да преобърнем потреблението, така че то да поема повече електроенергия, когато има свръхпроизводство и е най-евтино", обяснява Панев.

 

Още във видеото

- Ще фалира ли "Булгаргаз" заради договора капан с турската компания "Боташ"? 

- Защо е по-добре вместо 20 евро за бедни с коли да се субсидира временно общественият транспорт? 

- Как шокът с цените на горивата заплашва българското оранжерийно производство? 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Владислав Панев, (О)позиция

Още новини по темата

"Златни" екотакси вдигат цените на печки, коли и компютри
25 Март 2026

Всяка дума на Радев му коства по 2% от рейтинга
19 Март 2026

Кандидат-депутат на ПП-ДБ основава нова партия
19 Март 2026

Връщането към руския петрол не е опция
16 Март 2026

Пеевски трябва да бъде разпитан по сигнала на българската европрокурорка
11 Март 2026

Прокурор-бунтар: В прокуратурата най-големи са очите на страха
08 Март 2026

Ще нарече ли Радев Путин терорист
25 Февр. 2026

В БОК се ритат политически атове, а Лечева и Костадинова са инструменти
24 Февр. 2026

Сарафов е предупредил: Да говоря срещу него е самоубийство
22 Февр. 2026

Събираме капачки, можем и чорапи да плетем, но държавата да не пречи
20 Февр. 2026

Близките на жертвите от "Петрохан" могат да съдят прокуратурата
11 Февр. 2026

Старата ченгеджийска система постоянно слага на сцената кукли на конци
06 Февр. 2026

Радев не казва нищо, за да се хареса на всички
03 Февр. 2026

Борисов, Пеевски и Радев са в един и същи кюп
20 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВИДЕО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се готви за ролята на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?