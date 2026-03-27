България трябва да се поучи от грешките на Унгария и Сърбия

Служебният кабинет засега удържа на огромния натиск да взeмe мерки "на всяка цена" срещу растящите цени. Но след изборите има риск да се отприщи див популизъм в Народното събрание - раздаване на помощи и обезщетения, ценови тавани, сваляне на данъци за избрани групи и т.н. "Това би било пагубно за държавните финанси", коментира икономистът Владислав Панев в предаването (О)позиция.

Партии като "Възраждане" лъжат избирателите си, че спасението е в евтиния руски петрол и газ. "Не е - първо не са евтини. Второ, погледнете Сърбия - внасят руски петрол, преработват руски петрол в руска рафинерия, а цените по бензиностанциите им са с поне 10% над българските. И в Унгария е същото", казва Панев.

Въвеждането на тавани на цени и надценки не работи. Унгария наложи пределни цени на горивата през 2021-2022 г., много фирми - бензиностанции и вносители, се отказаха да работят, появи се недостиг и Виктор Орбан отмени ограниченията, а цените скочиха, припомни икономистът. Сега предстоят избори и Орбан отново "настъпва мотиката" със същата мярка.

Хубаво е, че в ГЕРБ вече са разбрали, че можем и трябва да добиваме собствен природен газ. Дано само това, че вече искат да отменят мораториума за проучване и добив, който сами наложиха през 2012 г., да не е поредният им предизборен фойерверк", коментира Панев. И изтъква: "Забраната уж е само за шистов газ, но всъщност засяга и конвенционалния, така че не можем да развиваме никакво производство на газ на територията на България. Има проекти за конвенционален газ, които са стопирани повече от десетилетие. Отделно технологиите за производство на шистов газ се подобриха значително през последните години.

"Цените на горивата скочиха, но не са по-високи отколкото преди две години. А цените на електроенергията са по-ниски от миналата година. През деня цените дори падат до нула - защото има свръхпроизводство на ток от възобновяеми източници. В тази връзка Панев има интересна идея за намаляване на сметките на битовите потребители чрез двете тарифи - дневна и нощна:

От десетилетия нощният ток е с 40% по-евтин - съобразено с тогавашния режим на електропроизводство и потребление. Но сега имаме огромни излишъци на енергия (от фотоволтаици) през деня, а продължаваме да стимулираме ползването на ток през нощта. Трябва да насърчим хората да потребяват повече през деня - пенсионерите и домакините да пускат прането и да готвят в светлите часове, работещите хора да си зареждат електромобилите по светло и т.н. "Вместо да инсталираме няколкостотин мегавата нови батерии за съхранение на енергия, можем просто да преобърнем потреблението, така че то да поема повече електроенергия, когато има свръхпроизводство и е най-евтино", обяснява Панев.

