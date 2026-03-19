Кандидат-депутат на ПП-ДБ основава нова партия

Владислав Панев - бивш съпредседател на "Зелено движение", бивш член на председателския съвет на "Демократична България" (ДБ), основава нова партия - "Ускорение". В нея съучредител е и настоящият служебен енергиен министър Трайчо Трайков, съобщава Клуб "Z".

„Ускорение“ е продължение на едноименния идеен клуб, който Панев създаде преди близо две години, а учредителното събрание се е провело на 7 март. На него Трайчо Трайков, макар да е в Инициативния комитет, не е присъствал заради поста си на министър. На събранието Панев е избран за председател.

Бившият депутат от ДБ (2021-2022 г.) бе обявен като кандидат за народен представител от ПП-ДБ за вота на 19 април. Панев е в две листи - втори в Хасково и четвърти в Пловдив-град.

„Ускорение“ ще е в десния политически спектър - коментира Панев пред Клуб "Z". - Според мен политиката в България върви в много популистка посока и съответно има нужда от повече сила в дясното пространство. В момента сътрудничим с ДСБ - на тези избори ще е така – "Съединението прави силата“.

„Ускорение“ има и още един кандидат-депутат на ПП-ДБ. Илина Мутафчиева води листата в Търговище. И тя, като Панев, е бивш депутат, също от „Зелено движение“, което през 2024 г. се отцепи от ПП-ДБ.

Документите на "Ускорение" обаче все още не са внесени за съдебна регистрация. Преди това, според закона, трябва да бъдат събрани подписите на поне 2500 партийни членове.

"Сега партията е на "стендбай", защото основна цел е доброто представяне на парламентарните избори на коалицията ПП-ДБ. Оттам нататък вече ще мислим и за "Ускорение" - обяснява Панев, като добавя, че в партията има представители на различни етноси, както и на българите от Западните покрайнини.