Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кандидат-депутат на ПП-ДБ основава нова партия

Владислав Панев и Трайчо Трайков са сред учредителите на "Ускорение"

Днес, 09:05
Владислав Панев

Владислав Панев - бивш съпредседател на "Зелено движение", бивш член на председателския съвет на "Демократична България" (ДБ), основава нова партия - "Ускорение". В нея съучредител е и настоящият служебен енергиен министър Трайчо Трайков, съобщава Клуб "Z".

„Ускорение“ е продължение на едноименния идеен клуб, който Панев създаде преди близо две години, а учредителното събрание се е провело на 7 март. На него Трайчо Трайков, макар да е в Инициативния комитет, не е присъствал заради поста си на министър. На събранието Панев е избран за председател.

Бившият депутат от ДБ (2021-2022 г.) бе обявен като кандидат за народен представител от ПП-ДБ за вота на 19 април. Панев е в две листи - втори в Хасково и четвърти в Пловдив-град.

„Ускорение“ ще е в десния политически спектър - коментира Панев пред Клуб "Z". - Според мен политиката в България върви в много популистка посока и съответно има нужда от повече сила в дясното пространство. В момента сътрудничим с ДСБ - на тези избори ще е така – "Съединението прави силата“.

„Ускорение“ има и още един кандидат-депутат на ПП-ДБ. Илина Мутафчиева води листата в Търговище. И тя, като Панев, е бивш депутат, също от „Зелено движение“, което през 2024 г. се отцепи от ПП-ДБ. 

Документите на "Ускорение" обаче все още не са внесени за съдебна регистрация. Преди това, според закона, трябва да бъдат събрани подписите на поне 2500 партийни членове.

"Сега партията е на "стендбай", защото основна цел е доброто представяне на парламентарните избори на коалицията ПП-ДБ. Оттам нататък вече ще мислим и за "Ускорение" - обяснява Панев, като добавя, че в партията има представители на различни етноси, както и на българите от Западните покрайнини.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Владислав Панев, Ускорение

Още новини по темата

България се пристрастява към евтини заеми
17 Юли 2025

Доживяхме и в България токът да струва 0.00 лв.

22 Май 2023

ПП вече дава заден за кабинет на малцинството
24 Ноем. 2022

Ексдепутат внесе сигнал срещу Бойко Борисов заради "Неохим"

18 Авг. 2022

Управляващите направиха „исторически компромис“ с околната среда
26 Май 2022

Предприятията ще градят ВЕИ мощности за собствени нужди
25 Май 2022

Владислав Панев: Съдът защити интересите на Румен Гайтански-Вълка
25 Апр. 2022

Фискалният резерв възстанови част от парите си
19 Апр. 2022

Фирми до Ковачки са натрупали над 166 млн. неплатени осигуровки
13 Апр. 2022

„Зелено движение“ ще предложи на парламента изслушване на Зеленски

19 Март 2022

Депутат спечели рунд по делото "Боклуците на Ковачки"
31 Яну. 2022

Селфи с Пеевски коства на Панев зам.-шефското място в ПГ на ДБ

10 Дек. 2021

ДБ удари от засада президента на консултациите
07 Дек. 2021

Минималната заплата скача до 700 лв. през 2022 г.
29 Ноем. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?