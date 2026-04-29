Радев е правил онлайн кампания чрез руски хаштагове

Последният доклад на TikTokcracy Tracker, проект на базираната в Брюксел Инициатива за свободни медии на Балканите (BFMI) и на платформата за медиен мониторинг "Сенсика", разкри шокиращи данни: формацията "Прогресивна България" около бившия президент Румен Радев използва хаштагове на руски, характерни за руски инфлуенсъри, за да "излъже" алгоритмите и да увеличи видимостта си. Виждаме и масово "пребоядисване" на Фейсбук групи в подкрепа на Радев.

Гост в предаването "(О)позиция" на "Сега" е Георги Ангелов, старши анализатор от "Сенсика".

Той разказа как “Прогресивна България” използва популярни хаштагове на руски език, за да “излъже” алгоритмите на социалните мрежи и да достигне до повече потребители.

"Общественото мнение вече се оформя в интернет. Битката е за това до колко повече зрители, читатели, потребители, достигат посланията. Целта на всяка една такава кампания е да накара алгоритъма да показва повече тяхно съдържане. Алгоритмите показват съдържание, което е популярно", посочи Ангелов.

Според него опасността от залъгването на алгоритъма е, че може да се достигне до пълна подмяна на реалността. "С такива механизми и номера се размива границата между нещо, което е автентично, нещо, което хората харесват, и на това ти да контролираш какво да виждат хората", каза той.

Всички партии без изключение създават съдържание и инфраструктура в социалните мрежи.

"Ако се погледнат данните за достигната аудитория, процентно, ще получим и резултатите, които партиите показаха на изборите", коментира още експертът.

По думите му има белези и на купуване на интеракции. Ангелов даде примери с "Прогресивна България" и Слави Трифонов. Запитан дали може да се направи класация на партиите, които си служат с тези "черни" практики, Ангелов посочи, че не са ги засекли само при ПП-ДБ.

"Надявам се хората да разберат какво правят социалните мрежи - те продават реклама, като задържат вниманието ни, т.е. ние сме продуктът в тях", каза той.

