Има такова посмешище!

Знаете ли кои са две от актуалните постановки, в които участва актьорът Мариан Бачев? "Аз, досадникът" и "Познайте кой ще дойде на вечеря?" А актуалната с министър Бачев? Нарича се ИТГ - "Има такъв гьонсуратлък".

За един скандал с плен, насилие и наркотична оргия иде реч. След арестите той еволюира така за пет дни: разбра се, че един от задържаните (актьорът Росен Белов) работи в театралната школа на министъра. Интернет се напълни със снимки с двамата, явно са приятели. Появиха се информации, че снимките се трият от министъра в профили. И че той готви оставка. Актьорът бе отстранен от школата. Отстрани го и театърът, в чиято трупа играе. Кметът на столичния район "Изгрев", където школата провежда занимания, обяви проверка на дейността. Взеха да се говорят какви ли не неща за Бачев в личен план. При все че той е министър на културата, а колегата-приятел се

изявява не в селското стопанство, а също в културата,

и е арестувана още една публична личност (Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация), това е не просто екшън с евентуално престъпление - а голям обществен скандал, допирателен със сферата на културата; съответно лично с ресорния министър. Четири дни обаче той мълча, за да се обади на петия и каже че... родителите от школата написали декларация в подкрепа на школата. А междувременно се разбра, че Бачев и невъзмутимо е играл в пиеса, режисирана от арестувания Белов.

Направо да не повярва човек, че на Бачев или от когото там зависят действията му, не им е минало през ума, че един министър е длъжен да вземе отношение в такъв скандал. И да каже, например: "Разграничавам се, възмущавам се, нека органите...". Или пък: "Не е вярно, всичко е долни инсинуации!". Реакцията следваше да я има без оглед кой е виновен, невинен в престъплението, има ли наистина такова. Още по-втрещяващо е, че при поанта родителско не-притеснение и подкрепа за школата след звучно мълчание, изявлението не може да навява други асоциации, освен:

"Познавам го, ама нищо нередно не виждам!"

(за Белов). Наистина ли не вижда? Най-нормалното нещо бе един министър просто да реагира нормално.

Някой бе рекъл, че ако обикновените хора разберат колко глупост управлява света, ще се уплашат до ужас. Изглежда малка България дава челен принос в планетарните процеси. В момента - и с културата.

Няма реакция и от ИТН, партията на Бачев. Един много активен преди години диван мълчи в ерата на новото начало и премостилия Бойко Борисов. Този диван дори бе спечелил изборите по едно време! Е, "Аз, досадникът" и "Познайте кой ще дойде на вечеря?" са нелепи комедии при истинската в живота.

Има и още нещо в цялата ситуация обаче. Дали наистина глупост стои в основата на това поведение, безочие ли, комбинация с нещо трето ли, няма как да се каже точно. Но

министърът и ИТН определено се и унижават,

стават за посмешище с неадекватността си: в очите на всеки поне средноинтелигентен човек; министърът специално и пред другите политически играчи, много обичащи "някой, който не е в час", дълго, шумно и с мерак да се хързули по пързалката - шумът ги устройва прекрасно.

Защото от първия ден популярният комедиен актьор Бачев е пуснат в Министерството на културата, за да бъде стартиран в един момент гореописаният процес. Въпросът как точно ще продължи днешният скандал е в пряка връзка със засилката.