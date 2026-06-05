НДК натрупал колосални загуби

Над 48 млн. евро счетоводна загуба е натрупал Националният дворец на културата (НДК), обяви министърът на културата Евтим Милошев при представянето на информация за състоянието на Министерството на културата и дружествата към него.

НДК, което е дружество със 100% държавно участие, се издържало самостоятелно и не е използвало държавни средства. Съветът на директорите сам определял възнагражденията си. Изпълнителният директор на НДК Адриана Татарова е получавала заплата от 13 680 евро. Всички членове в съвета получават ваучери за храна за 102,29 евро. "Защо са им тези 102 евро? Ние само преди дни се вълнувахме за тези 2 евро за пенсионерите и си дадохме сметка какво означават за човек, който си разпределя центовете", каза той.

Милошев попита как така това дружество изведнъж е започнало да се управлява само от съвета на директорите. "Дори няма двустепенна система за управление. Според мен такъв обект с такъв национален интерес би следвало да има и надзор. Всичко щеше да бъде ненужно да го дискутираме, ако дружеството беше в добро състояние", заяви той.

На 11 май Милошев е издал заповед до всички търговски дружества към министерството да предоставят необходимата информация, за да бъде направена моментна оценка на състоянието им.

Студия за игрални филми "Време" провело таен търг за отдаване под наем на своя хотел "Черноморец" и поискали министърът да одобри сключения договор с фирмата-победител. В този таен търг участвали три фирми, всяка от които собственост на член на едно семейство. Победила фирмата на сина, втора била фирмата на майката, но те се отказали в полза на третата фирма - тази на бащата, която в тайния търг дала най-ниската цена, разказа още Милошев.