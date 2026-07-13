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КОНПИ подхваща доходите на бившата шефка на НДК

Сметната палата предаде на комисията и директори на болница и училище

Днес, 10:06
Андрияна Татарова
БГНЕС архив
Андрияна Татарова

Сметната палата изпраща за проверка в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) няколко случая, в които е констатиран конфликт на интереси и решенията, по които са влезли в сила през юни 2026 г., след като са потвърдени от Върховния административен съд. Това се казва в официално съобщение на Сметната палата.

Това са наскоро освободената като изпълнителен директор на „НДК-Конгресен център София“ Андрияна Татарова, членът на Управителния съвет на Държавно предприятие „Национален производствен център“ (ДП „НПЦ“) Динко Янев, изпълнителният директор на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Монтана д-р Тодор Тодоров и Галин Канев, директор на Природо-математическата гимназия в Добрич.

КОНПИ трябва да установи дали има съответствие между доходите и придобитото имущество от четиримата. 

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На 30 юни 2025 г. Комисията за противодействие на корупцията реши, че има конфликт на интереси при Андрияна Татарова. В качеството си на изпълнителен директор през 2024 г. тя е взела еднолично решение и е сключила договор с дружество, представлявано от сина й, по силата на който е предоставила зала № 2 на НДК за подготовката, реализацията и заснемането на спектакъл. Освен това до 05.02.2024 г. тя е била член на Съвета на директорите на акционерното дружество, представлявано от сина й, и едновременно с това един от действителните собственици (физически лица), притежаващ акции.  До същата дата Татарова е била и в Съвета на директорите на частната фирма, като е притежавала близо 30% от капитала. Тя фигурира като действителен собственик на дружеството до ноември 2024 г., посочва Сметната палата.

Заради установения конфликт на интереси КПК налага на Татарова глоба от 5000 лв. и постановява, че следва да ѝ бъде отнета в полза на държавата сумата от 476,40 лв., която представлява полученото от нея нетно дневно възнаграждение от датата, на която е сключила договора. Така общият размер на финансовата санкция е 5476,60 лева.

Решението е обжалвано от Татарова, но е потвърдено от ВАС. Сметната палата е предала случая на министъра на културата, както и на КОНПИ, за предприемане на съответните действия по компетентност.

Сметната палата информира и за случаите на другите предадени на КОНПИ. При Тодор Тодоров е констатиран конфликт на интереси в качеството му на изпълнителен директор и представляващ МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД в град Монтана. Установено е, че д-р Тодоров е избран за изпълнителен директор, а съпругата му е началник на отделение в същото здравно заведение, което следва да бъде контролирано именно от директора. Освен това Тодоров е подписал протоколи за допълнително материално стимулиране (ДМС) в частен интерес на негова съпруга. Във връзка с установените нарушения КПК е приела решение на д-р Тодоров да бъде наложена парична санкция в общ размер от 13 394 лв. 

КПК е установила  конфликт на интереси и по отношение на Галин Канев. В качеството си на директор на Природо-математическата гимназия в град Добрич той назначава своята съпруга на длъжност старши учител по математика за неопределен срок, като сключва с нея трудов договор, а впоследствие и допълнителни споразумения към него. На Канев е наложена глоба в размер на 5000 лв. и е постановено отнемане в полза на държавата на полученото от него нетно дневно възнаграждение за датата, на която е извършено нарушението, в размер на 132,56 лв. След съдебни процедури решението на КПК, е изцяло потвърдено и влиза в сила. Затова и Сметната палата предава и този директор на КОНПИ за проверка на доходите.

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Ключови думи:

НДК, Андрияна Татарова

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