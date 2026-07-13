КОНПИ подхваща доходите на бившата шефка на НДК

Сметната палата изпраща за проверка в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) няколко случая, в които е констатиран конфликт на интереси и решенията, по които са влезли в сила през юни 2026 г., след като са потвърдени от Върховния административен съд. Това се казва в официално съобщение на Сметната палата.

Това са наскоро освободената като изпълнителен директор на „НДК-Конгресен център София“ Андрияна Татарова, членът на Управителния съвет на Държавно предприятие „Национален производствен център“ (ДП „НПЦ“) Динко Янев, изпълнителният директор на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Монтана д-р Тодор Тодоров и Галин Канев, директор на Природо-математическата гимназия в Добрич.

КОНПИ трябва да установи дали има съответствие между доходите и придобитото имущество от четиримата.

Шефката на НДК отказа да каже заплатата си, но тя не била 14 000 евро Не вземам 14 000 евро заплата и няма да подавам оставка, настоя шефката на НДК Андрияна Татарова пред bTV.

На 30 юни 2025 г. Комисията за противодействие на корупцията реши, че има конфликт на интереси при Андрияна Татарова. В качеството си на изпълнителен директор през 2024 г. тя е взела еднолично решение и е сключила договор с дружество, представлявано от сина й, по силата на който е предоставила зала № 2 на НДК за подготовката, реализацията и заснемането на спектакъл. Освен това до 05.02.2024 г. тя е била член на Съвета на директорите на акционерното дружество, представлявано от сина й, и едновременно с това един от действителните собственици (физически лица), притежаващ акции. До същата дата Татарова е била и в Съвета на директорите на частната фирма, като е притежавала близо 30% от капитала. Тя фигурира като действителен собственик на дружеството до ноември 2024 г., посочва Сметната палата.

Заради установения конфликт на интереси КПК налага на Татарова глоба от 5000 лв. и постановява, че следва да ѝ бъде отнета в полза на държавата сумата от 476,40 лв., която представлява полученото от нея нетно дневно възнаграждение от датата, на която е сключила договора. Така общият размер на финансовата санкция е 5476,60 лева.

Решението е обжалвано от Татарова, но е потвърдено от ВАС. Сметната палата е предала случая на министъра на културата, както и на КОНПИ, за предприемане на съответните действия по компетентност.

Сметната палата информира и за случаите на другите предадени на КОНПИ. При Тодор Тодоров е констатиран конфликт на интереси в качеството му на изпълнителен директор и представляващ МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД в град Монтана. Установено е, че д-р Тодоров е избран за изпълнителен директор, а съпругата му е началник на отделение в същото здравно заведение, което следва да бъде контролирано именно от директора. Освен това Тодоров е подписал протоколи за допълнително материално стимулиране (ДМС) в частен интерес на негова съпруга. Във връзка с установените нарушения КПК е приела решение на д-р Тодоров да бъде наложена парична санкция в общ размер от 13 394 лв.

КПК е установила конфликт на интереси и по отношение на Галин Канев. В качеството си на директор на Природо-математическата гимназия в град Добрич той назначава своята съпруга на длъжност старши учител по математика за неопределен срок, като сключва с нея трудов договор, а впоследствие и допълнителни споразумения към него. На Канев е наложена глоба в размер на 5000 лв. и е постановено отнемане в полза на държавата на полученото от него нетно дневно възнаграждение за датата, на която е извършено нарушението, в размер на 132,56 лв. След съдебни процедури решението на КПК, е изцяло потвърдено и влиза в сила. Затова и Сметната палата предава и този директор на КОНПИ за проверка на доходите.