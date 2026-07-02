Съпругата на зам.-шефа на НС стана шеф на НДК

Министърът на културата Евтим Милошев смени борда на директорите на НДК. Новите членове на борда са Ия Петкова-Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин и Иванка Веселинова. Мандатът на новоизбраните членове е до провеждане на конкурсна процедура, но не повече от шест месеца, съобщават от министерството на културата.

На първото си съвещание съветът на директорите е избрал и изпълнителен директор – Ия Петкова-Ангелова. Тя е съпруга на Иван Ангелов, заместник-председател на Народното събрание от „Прогресивна България“.

Между 2015 и 2020 г. Ангелова е била ръководител на направление „Стратегическо развитие“ в НДК, а през 2019 г. е заемала и поста ръководител на маркетинга и рекламата на Двореца. Ия Петкова е дъщеря на Тодор Петков – бивш областен управител на Пловдив, наскоро удостоен със званието почетен гражданин на града. Активист на БКП, той беше кмет на Пловдив в последните месеци на соца. Новата шефка на НДК също не е встрани от политиката – през 2014 г. е била кандидат за евродепутат от БСП, а пет години по-късно, през 2019 г., социалистите са я предложили за член на Съвета за електронни медии, съобщи "Марица".

Предишният изпълнителен директор на НДК Андрияна Петкова Татарова бе уволнена, след като избухна скандал с огромната заплата, която получава на фона на лошите финансови резултати на управляваното от нея дружество.

Независимо от влошените финансови показатели през последните години, възнагражденията на съвета на директорите на НДК се удвояват спрямо 2024 година и почти се утрояват спрямо 2023 година, при положение че дружеството отчита загуби и има натрупана загуба от близо 49 милиона евро, обяви министър Евтим Милошев на пресконференция на 5 юни. За възнаграждения на Съвета на директорите на НДК през 2023-та са били отделени над 103 000 евро, през 2024-та – 157 989 евро, а през 2025-а – 304 534 евро. Възнаграждението на изпълнителния директор Андрияна Петкова Татарова през миналата година е било 200 681 евро, тоест тя е получавала месечно възнаграждение 13 680 евро, посочи тогава министърът на културата, който представи всички суми в евро. В интервю в ефира на бТВ Татарова отрече да е получавала такава заплата, но отказа да назове точна сума. Обясни обаче, че е отговаряла за работата на две дружества – софийския и варненския НДК.

На 25 юни, на заседание на Комисията по културата и медиите министър Милошев обясни, че е отстранил Татарова като член на Съвета на директорите на НДК, но това не я освобождава от отговорност. Той каза още, че Татарова е задължена да не извършва действия, свързани с правомощията й на член на Съвета на директорите на дружеството до заличаването на имената й в търговския регистър при Агенцията по вписванията. Милошев е прекратил и действието на договора за възлагане управление на дружеството, сключен с Андрияна Петкова Татарова.