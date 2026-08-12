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Без домакинство на „Евровизия“, ако победителят участва във въоръжен конфликт

Европейският съюз за радио и телевизия промени регламента на музикалния конкурс за 2027 г.

12 Авг. 2026
Победителката на "Евровизия 2026" - певицата Дара, осигури домакинството на България за следващото издание на конкурса.
ЕРА/БГНЕС
Победителката на "Евровизия 2026" - певицата Дара, осигури домакинството на България за следващото издание на конкурса.

Организаторите на песенния конкурс „Евровизия" обявиха, че са променили правилата за 2027 г., като победителят „автоматично няма да може да е домакин" на следващото издание, ако страната му участва „във въоръжен конфликт" или е в „чувствителна геополитическа ситуация", предаде БТА, позовавайки се на Пи Ей мидиа/ДПА.

В навечерието на тазгодишния конкурс, който се проведе във Виена, редица държави, сред които Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия, заплашиха да се оттеглят от участие, ако Израел не бъде изключен заради военните действия в ивицата Газа. Израел обаче не бе отстранен и представители на тези страни наистина не участваха в последното издание на музикалната надпревара.

Европейският съюз за радио и телевизия обяви, че промените в правилата са направени вследствие на обратната връзка от участващите телевизионни оператори и добавиха, че новите правила ще осигурят по-голяма яснота за изпълнителите и продуцентския екип, отбелязва ДПА. 

„Евровизия“ непрекъснато се развива, а ежегодният преглед на правилата е важна част от усилията ни да гарантираме, че конкурсът остава справедлив, прозрачен и последователен за всички участници, включително и за милионите хора, които следят събитието по целия свят“, каза директорът на музикалното състезание Мартин Грийн, цитиран от осведомителната агенция.

„Както винаги, водени от обратната връзка с нашите членове, изяснихме и подсилихме няколко аспекта за 2027 г. Тези промени целят да дадат за всички участници по-голяма яснота, да защитят изпълнителите и да гарантират, че конкурсът продължава да осигурява безопасна и гостоприемна среда, като същевременно запазва духа и целостта, които правят „Евровизия“ толкова специална“, отбеляза Грийн.

Конкурсът през май 2027 г. ще се проведе в България, след като певицата Дара спечели тазгодишното издание на „Евровизия“ във Виена, Австрия. Очаква се до дни да бъде оповестен и градът домакин на събитието, който ще бъде излъчен измежду останалите на последната права от борбата две конкурентни кандидатури – на София и Бургас.

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