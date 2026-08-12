Без домакинство на „Евровизия“, ако победителят участва във въоръжен конфликт

Организаторите на песенния конкурс „Евровизия" обявиха, че са променили правилата за 2027 г., като победителят „автоматично няма да може да е домакин" на следващото издание, ако страната му участва „във въоръжен конфликт" или е в „чувствителна геополитическа ситуация", предаде БТА, позовавайки се на Пи Ей мидиа/ДПА.

В навечерието на тазгодишния конкурс, който се проведе във Виена, редица държави, сред които Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия, заплашиха да се оттеглят от участие, ако Израел не бъде изключен заради военните действия в ивицата Газа. Израел обаче не бе отстранен и представители на тези страни наистина не участваха в последното издание на музикалната надпревара.

Европейският съюз за радио и телевизия обяви, че промените в правилата са направени вследствие на обратната връзка от участващите телевизионни оператори и добавиха, че новите правила ще осигурят по-голяма яснота за изпълнителите и продуцентския екип, отбелязва ДПА.

„Евровизия“ непрекъснато се развива, а ежегодният преглед на правилата е важна част от усилията ни да гарантираме, че конкурсът остава справедлив, прозрачен и последователен за всички участници, включително и за милионите хора, които следят събитието по целия свят“, каза директорът на музикалното състезание Мартин Грийн, цитиран от осведомителната агенция.

„Както винаги, водени от обратната връзка с нашите членове, изяснихме и подсилихме няколко аспекта за 2027 г. Тези промени целят да дадат за всички участници по-голяма яснота, да защитят изпълнителите и да гарантират, че конкурсът продължава да осигурява безопасна и гостоприемна среда, като същевременно запазва духа и целостта, които правят „Евровизия“ толкова специална“, отбеляза Грийн.

Конкурсът през май 2027 г. ще се проведе в България, след като певицата Дара спечели тазгодишното издание на „Евровизия“ във Виена, Австрия. Очаква се до дни да бъде оповестен и градът домакин на събитието, който ще бъде излъчен измежду останалите на последната права от борбата две конкурентни кандидатури – на София и Бургас.