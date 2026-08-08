Дара все пак ще участва в концерта за Деня на Варна

Победителката от „Евровизия 2026" Дара и Орлин Павлов ще бъдат сред изпълнителите, които ще поздравят варненци по случай Деня на града 15 август – Успение на Пресвета Богородица, или Голяма Богородица, съобщават от Общината.

В началото месеца финансирането на празничният концерт предизвика спор между Общинския съвет и кметската администрация, както и голяма дискусия в социалните мрежи. На последното си заседание съветниците гласуваха бюджет за събитието от 75 000 евро, докато предложението на администрацията беше средствата да бъдат 153 420 евро. Мотивът на общинските съветници да намалят сумата бе, че заложените възнаграждения за двама от поканените изпълнители – Дара и Папи Ханс, са прекалено високи, припомня БТА. Но вече е потвърдено, че победителката в „Евровизия" Дара, която е от Варна, ще участва в концерта. Тя ще излезе на сцената веднага след празничната заря, планирана за 23.00 ч.

През последните години празникът на Варна преминаваше с внушителни спектакли – концерти на световни звезди като „Джипси Кингс“, „Дайър Стрейтс“ и DJ Бобо, както и традиционната за морската столица пищна и зрелищна заря. За варненци е важно да има мащабни и атрактивни събития навръх празника, но и през целия летен сезон, коментира преди дни пред бТВ Павлин Косев, организатор на тържества и музикант, тясно свързан с туристическия бранш. „Тези събития генерират много туристопоток и много гости на Варна идват било за сватбени събития, било за концерта или изобщо за празника на Варна, било и изобщо за каквито и да е събития. Този събитиен календар създава трафик, с който Варна живее, диша, защото икономиката разчита най-вече на тези гости“, каза Павлин Косев, който е председател на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите.

„Работим за Деня на Варна от месец март, като имахме концепция, която гонеше някакво надграждане спрямо миналата година. Превърна се в тенденция да имаме международни, световноизвестни и популярни имена. Миналата година на концерта на DJ Бобо имахме между 42 и 47 хиляди души. Променихме концепцията буквално на 16 май, когато варненката DARA зарадва цяла България и спечели „Евровизия“, споделя Борис Касиков, началник на „Градски празници и чествания“ в Община Варна.

Така администрацията предлага 153 000 евро бюджет за концерта. От тях – 42 000 евро хонорар за Дара с балет от шестима танцьори и 36 000 евро за втори основен изпълнител, или така наречения „хедлайнер“ – Папи Ханс. Заради предвидените високи хонорари бюджетната комисия в местния парламент обаче не одобри план-сметката, като съветниците изтъкнаха, че преди триумфа на „Евровизия“ хонорарът на певицата е бил между 10 и 15 хиляди лева, а участията на Папи Ханс в градски празници са осигурявани срещу 5000 и 10 000 лева – или сума 7 пъти по-малка от тази, която администрацията предвиждаше сега. Ето защо на своето заседание съветниците одобриха по-малък бюджет.

„Предложените суми за хонорари в представената план-сметка за празника на Варна са реалните пазарни предложения за участие от изпълнителите. Те НЕ се определят едностранно от общината, а са формирани на пазарен принцип и предложени ОТ участващите… Изпълнителите се издържат, получавайки хонорари в различен размер, обусловен от тяхната популярност и успехи. Техният труд струва пари и това е нормално. Сумата, която един изпълнител получава, не е перманентна константа, тя варира пропорционално на популярността му. В момента Дара е световноизвестна изпълнителка, която имаме честа да е от Варна. Сумите, които са заплащани при предходни участията в празника на града, преди да спечели „Евровизия“ и след като я е спечелила, е нормално да са коренно различни“, коментира заместник-кметът на Варна София Колева във Фейсбук, цитирана и от varna24.bg.

Заради орязания бюджет Папи Ханс най-вероятно няма да участва в концерта, дори в един момент имаше съмнение дали събитието изобщо ще може да се осъществи подобаващо.

По традиция празничната програма и тази година ще започне с тържествена света литургия в катедралния храм на града, а след това с военен ритуал ще бъдат издигнати знамената на България, на Европейския съюз и на Варна. От 19.00 ч. в Летния театър ще започне официалната церемония по връчване на почетните звания и отличия на Община Варна. Планиран е и концерт с участието на ансамбъл „Варна“ и Орлин Павлов.

От 20.30 ч. на площад „Независимост“ също по традиция ще се проведе класическият концерт „Край фонтана“ на оркестъра на Държавната опера в морската столица, а диригент ще бъде Найден Тодоров. В програмата ще звучат произведения на Бизе, Моцарт, Верди, Дворжак, Росини, Лехар. В 21.00 ч. в района на Пантеона в Морската градина ще започне големият празничен концерт, като на сцената ще бъдат основно варненски изпълнители.