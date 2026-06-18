Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Дара стана най-младият български посланик на културата

Комисарят на нашето участие на Венецианското биенале д-р Надежда Джакова също е сред отличените от БНР

Днес, 13:39
Дара изпрати специално видеообръщение за церемонията, тъй като имаше професионален агажимент в Гърция.
БГНЕС
Дара изпрати специално видеообръщение за церемонията, тъй като имаше професионален агажимент в Гърция.

Победителката в песенния конкурс „Евровизия 2026“ – певицата Дара (Дарина Йотова), стана най-младият български посланик на културата. Отличията в кампанията на Българското национално радио бяха връчени на церемония в Националния археологически музей снощи, но поради ангажимент в Гърция музикалната звезда се включи с видеообръщение в тържеството. „Вярвам, че културата и музиката са едни от най-силните мостове между хората. През последната година имах щастието да усетя как една песен може да докосне хора в различни държави и да ги накара да произнесат името на България“, сподели изпълнителката в него.

От нейно име статуетката на скулптора Райнис Гелов получи Борис Николов от „Вирджиния рекърдс“. Връчващата наградата – директорът на дирекция „ЛИК“ в Българската телеграфна агенция Антоанета Маркова, определи инициативата като „най-демократичния избор на български посланици“, тъй като номинациите идват от слушателите на БНР. „Културата и културната дипломация успяват там, където традиционната дипломация често се препъва“, посочи тя.

Сред отличените тази година бе и изкуствоведът д-р Надежда Джакова – комисар на българското участие във Венецианското биенале. Наградата ѝ беше връчена от министъра на външните работи Велислава Петрова. „Там, където дипломацията отваря врати, културата печели сърца“, каза Петрова. Според нея културните връзки са тези, които устояват във времето и преодоляват кризи и предизвикателства. Тя определи отличените като „едни от най-важните посланици, които страната ни може да има“.

За принос към музикалната култура беше отличен главният диригент на Българската армия и ръководител на Гвардейския представителен духов оркестър Ради Радев. Той прие наградата като признание за всички поколения военни музиканти и капелмайстори. „Мога спокойно да кажа, че благодарение на армията и военните оркестри е изградена голяма част от музикалната ни култура“, посочи Радев, цитиран от БТА.

Сред носителите на отличието бе и д-р Мимоза Хасани Плана от Университета в Прищина, която работи за популяризирането на българския език и култура в Косово. Тя определи наградата като признание за „една искрена и устойчива връзка“ с България.

Награда получи и скулпторът Иван Кънчев, който представя България на престижни международни форуми за съвременно изкуство. „Понеже причината е духовна, първо искам да благодаря на Бога. Второ – да благодаря на всички хора, замесени в това прекрасно събитие“, каза той.

Отличие получи и проф. Антон Андонов – хореограф и преподавател, популяризиращ родния фолклор сред българските общности в чужбина. Поради ангажименти зад граница и той не присъстваше в залата, затова председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) д-р Габриела Наплатанова даде наградата на Лютвие Генчева от международната фолклорна формация „Младост на мегдана“. „Тази награда е не само за проф. Андонов, а и за всеки българин, който живее в чужбина и танцува български народни танци“, отбеляза Генчева, добавяйки, че именно фолклорът съхранява връзката на българите извън страната с родината.

За първи път журито връчи и специална награда. Тя беше присъдена на музиканта и преподавател Цветина Грамова за принос към съхраняването и популяризирането на българския фолклор. „Още в първите години на Българското национално радио Сирак Скитник е поставил особен акцент върху фолклорната музика. И до днес се опитваме да следваме тази мисия“, каза генералният директор на БНР Милен Митев при връчването на приза.

Инициативата „Българските посланици на културата“ е създадена от БНР през 2021 г. по предложение на журналистката Нина Цанева. „Когато човек прочете една българска книга, в него се събужда интерес да потърси и други български автори. Когато чуе една българска песен, започва да търси и други български изпълнители. Това разширяване на културната територия на България е част от обществения ангажимент на националното радио към българската култура“, изтъкна Милен Митев. Събитието се проведе под патронажа на президента Илияна Йотова.

 

Обща снимка за спомен на присъстващите тазгодишни отличени.
БГНЕС Обща снимка за спомен на присъстващите тазгодишни отличени.
Изкуствоведът д-р Надежда Джакова (вдясно) получи приза от ръцете на външния министър Велислава Петрова.
БГНЕС Изкуствоведът д-р Надежда Джакова (вдясно) получи приза от ръцете на външния министър Велислава Петрова.
Наградната статуетка, проектирана от скулптора Райнис Гелов.
Наградната статуетка, проектирана от скулптора Райнис Гелов.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дара, Дарина Йотова, Българските посланици на културата, БНР, Венецианско биенале, Надежда Джакова

Още новини по темата

Дара покори и класацията на "Билборд"
27 Май 2026

Етнографският музей дари на Дара вечен достъп до залите си
26 Май 2026

Bangaranga превзе глобалните стрийминг платформи
21 Май 2026

Случаят "Неймар" е коз за Дара да запази марката "Бангаранга"

19 Май 2026

София организира парти за победителката в "Евровизия"

19 Май 2026

Победата на Дара на "Евровизия" вече оскъпява нощувките в България

19 Май 2026

Дара получава парцел край морето
18 Май 2026

Дара показа, че музиката е повече от политика
18 Май 2026

Дара заяви амбиции за голяма международна кариера
17 Май 2026

Дара спечели "Евровизия" за България със съкрушителна преднина
17 Май 2026

Дара класира България за финала на „Евровизия 2026“
15 Май 2026

Руската афера във Венеция продължава с оставка на журито
30 Апр. 2026

Българският павилион във Венеция кани зрителите във видеоигра
27 Апр. 2026

ЕК отряза парите на биеналето във Венеция заради Русия
23 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса