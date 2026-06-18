Дара стана най-младият български посланик на културата

Победителката в песенния конкурс „Евровизия 2026“ – певицата Дара (Дарина Йотова), стана най-младият български посланик на културата. Отличията в кампанията на Българското национално радио бяха връчени на церемония в Националния археологически музей снощи, но поради ангажимент в Гърция музикалната звезда се включи с видеообръщение в тържеството. „Вярвам, че културата и музиката са едни от най-силните мостове между хората. През последната година имах щастието да усетя как една песен може да докосне хора в различни държави и да ги накара да произнесат името на България“, сподели изпълнителката в него.

От нейно име статуетката на скулптора Райнис Гелов получи Борис Николов от „Вирджиния рекърдс“. Връчващата наградата – директорът на дирекция „ЛИК“ в Българската телеграфна агенция Антоанета Маркова, определи инициативата като „най-демократичния избор на български посланици“, тъй като номинациите идват от слушателите на БНР. „Културата и културната дипломация успяват там, където традиционната дипломация често се препъва“, посочи тя.

Сред отличените тази година бе и изкуствоведът д-р Надежда Джакова – комисар на българското участие във Венецианското биенале. Наградата ѝ беше връчена от министъра на външните работи Велислава Петрова. „Там, където дипломацията отваря врати, културата печели сърца“, каза Петрова. Според нея културните връзки са тези, които устояват във времето и преодоляват кризи и предизвикателства. Тя определи отличените като „едни от най-важните посланици, които страната ни може да има“.

За принос към музикалната култура беше отличен главният диригент на Българската армия и ръководител на Гвардейския представителен духов оркестър Ради Радев. Той прие наградата като признание за всички поколения военни музиканти и капелмайстори. „Мога спокойно да кажа, че благодарение на армията и военните оркестри е изградена голяма част от музикалната ни култура“, посочи Радев, цитиран от БТА.

Сред носителите на отличието бе и д-р Мимоза Хасани Плана от Университета в Прищина, която работи за популяризирането на българския език и култура в Косово. Тя определи наградата като признание за „една искрена и устойчива връзка“ с България.

Награда получи и скулпторът Иван Кънчев, който представя България на престижни международни форуми за съвременно изкуство. „Понеже причината е духовна, първо искам да благодаря на Бога. Второ – да благодаря на всички хора, замесени в това прекрасно събитие“, каза той.

Отличие получи и проф. Антон Андонов – хореограф и преподавател, популяризиращ родния фолклор сред българските общности в чужбина. Поради ангажименти зад граница и той не присъстваше в залата, затова председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) д-р Габриела Наплатанова даде наградата на Лютвие Генчева от международната фолклорна формация „Младост на мегдана“. „Тази награда е не само за проф. Андонов, а и за всеки българин, който живее в чужбина и танцува български народни танци“, отбеляза Генчева, добавяйки, че именно фолклорът съхранява връзката на българите извън страната с родината.

За първи път журито връчи и специална награда. Тя беше присъдена на музиканта и преподавател Цветина Грамова за принос към съхраняването и популяризирането на българския фолклор. „Още в първите години на Българското национално радио Сирак Скитник е поставил особен акцент върху фолклорната музика. И до днес се опитваме да следваме тази мисия“, каза генералният директор на БНР Милен Митев при връчването на приза.

Инициативата „Българските посланици на културата“ е създадена от БНР през 2021 г. по предложение на журналистката Нина Цанева. „Когато човек прочете една българска книга, в него се събужда интерес да потърси и други български автори. Когато чуе една българска песен, започва да търси и други български изпълнители. Това разширяване на културната територия на България е част от обществения ангажимент на националното радио към българската култура“, изтъкна Милен Митев. Събитието се проведе под патронажа на президента Илияна Йотова.