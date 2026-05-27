Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Дара покори и класацията на "Билборд"

Тя е в компанията на световни изпълнители като Хари Стайлс, BTS и "Рейдиохед"

Днес, 18:36

Победителката от "Евровизия" 2026 Дара постигна нов исторически успех, като стана първият български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация на Billboard. Нейната песен Bangaranga влезе в седмичната класация Global 200, в която намират място най-слушаните в интернет парчета.

DARA е поставена на 90-о място сред най-популярните за изминалата седмица изпълнители в над 200 територии по целия свят, включително САЩ. В скрийншота, разпространен от bTV, се вижда, че тя е в компанията на световни идоли като Хари Стайлс, BTS и "Рейдиохед". Billboard Global 200 се счита за една от най-авторитетните музикални класации, тъй като обединява данни от стрийминг платформи и онлайн слушания от целия свят.

Изпълнението на песента Bangaranga на финала на "Евровизия" във Виена надмина 14 милиона гледания в официалния канал на песенния конкурс в YouTube. Хитът на Дара е на първо място в класацията Топ 50 на Spotify за България. По-рано Bangaranga достигна номер 1 в класациите в Германия и Австрия, като българката стана първата победителка в "Евровизия" от 14 години насам, която оглавява германските чартове. 

Музиката и текстът на Bangaranga са дело на Анн Джудит Уик, Кристиан Торсеа, Дарина Йотова (Дара) и Димитрис Контопулос.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дара

Още новини по темата

Етнографският музей дари на Дара вечен достъп до залите си
26 Май 2026

Bangaranga превзе глобалните стрийминг платформи
21 Май 2026

Случаят "Неймар" е коз за Дара да запази марката "Бангаранга"

19 Май 2026

София организира парти за победителката в "Евровизия"

19 Май 2026

Победата на Дара на "Евровизия" вече оскъпява нощувките в България

19 Май 2026

Дара получава парцел край морето
18 Май 2026

Дара показа, че музиката е повече от политика
18 Май 2026

Дара заяви амбиции за голяма международна кариера
17 Май 2026

Дара спечели "Евровизия" за България със съкрушителна преднина
17 Май 2026

Дара класира България за финала на „Евровизия 2026“
15 Май 2026

Bangaranga стана хит в чужбина, но не и у нас
03 Март 2026

Дара ще пее Bangaranga на "Евровизия 2026" във Виена
28 Февр. 2026

Дара ще представи България на „Евровизия 2026“
01 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса