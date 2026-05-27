Дара покори и класацията на "Билборд"

Победителката от "Евровизия" 2026 Дара постигна нов исторически успех, като стана първият български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация на Billboard. Нейната песен Bangaranga влезе в седмичната класация Global 200, в която намират място най-слушаните в интернет парчета.

DARA е поставена на 90-о място сред най-популярните за изминалата седмица изпълнители в над 200 територии по целия свят, включително САЩ. В скрийншота, разпространен от bTV, се вижда, че тя е в компанията на световни идоли като Хари Стайлс, BTS и "Рейдиохед". Billboard Global 200 се счита за една от най-авторитетните музикални класации, тъй като обединява данни от стрийминг платформи и онлайн слушания от целия свят.

Изпълнението на песента Bangaranga на финала на "Евровизия" във Виена надмина 14 милиона гледания в официалния канал на песенния конкурс в YouTube. Хитът на Дара е на първо място в класацията Топ 50 на Spotify за България. По-рано Bangaranga достигна номер 1 в класациите в Германия и Австрия, като българката стана първата победителка в "Евровизия" от 14 години насам, която оглавява германските чартове.

Музиката и текстът на Bangaranga са дело на Анн Джудит Уик, Кристиан Торсеа, Дарина Йотова (Дара) и Димитрис Контопулос.