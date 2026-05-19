Случаят "Неймар" е коз за Дара да запази марката "Бангаранга"

Мераклиите да се възползват от грандиозната победа на Дара в "Евровизия 2026" и нейния хит се множат. Подадени са нови четири заявки за регистриране на марката "Бангаранга" и нито една от тях не е на изпълнителката или на някого от екипа й, съобщи адвокат Диана Попова. Вчера тя разкри първия желаещ да печели от световната слава на песента - хазартна фирма, която в деня след победата на Дара е поискала да регистрира бранда в Европейската служба за интелектуална собственост, за да постави "Бангаранга" върху свои продукти и услуги (игрални автомати и чипове).

Самата Дара е категорична: "Няма да стане. Марката ще бъде моя." Певицата е готова да брани правата си и по съдебен път, ако се наложи. Първият ход обаче е да оспори чуждите заявки и тя да внесе документи за регистрация, посочват юристи.

Адвокат Попова, която е специалист по патентно право, обясни, че има еврорегламент, който е тъкмо за казуси като този с хита на Дара - ако заявителят е действал недобросъвестно, няма право да ползва марката. Вече има прецедент - делото "Неймар" от 2010 г. - португалски гражданин успял да регистрира името на бразилския футболист, за да изписва Neymar върху тениски и шапки. Случаят стигна до Съда на ЕС, който се произнесе категорично - заявителят не е имал никакво право да експлоатира името на известния футболист.

Заявка за марката BANGARANGA, подадена веднага след триумфа на "Евровизия" от лице без никаква връзка с Дара или с песента, ще има същата съдба. Това не е "предприемчивост". Това е недобросъвестно заявяване с конкретни правни последици", пише адв. Диана Попова.

Върху текста, заглавието и всички защитими елементи на произведението още през 2023 са възникнали надлежни авторски права съгласно приложимото българско и европейско законодателство, съобщават от Вирджиния Рекърдс. "Всякакви действия по заявяване и регистрация на търговски марки от лица, които не са носители на съответните права или не са надлежно оправомощени, ще бъдат разглеждани като недобросъвестни опити за присвояване на чужда репутация, популярност и отличителност", заявяват от компанията.

Бизнесменът Филип Харманджиев, собственик на винарна "Дамяница" и "Чифлик Ливади", обяви във Фейсбук , че е подал заявка за марка "Бангаранга" в класовете на произвежданите от него продукти. "Представих си, че българско кисело мляко, джун и вино, подкрепени от Дара и Virginia Records, имат шанс да получат място на европейския (поне) пазар. Но, в контекста на другите регистрации и коментарите за тях, редното е да прехвърля заявката си на г-жа Армутлиева, без условия", обяснява той. По-късно добавя, че след излизането на позицията на "Вирджиния Рекърдс" е оттеглил заявката си.

"Бангаранга" в киното

Помните ли филма "Хук" на Стивън Спилбър г от 1991 г., с Робин Уилямс в ролята на порасналия Питър Пан? Там "бангаранг" е бойният вик на Изгубените момчета. Смисълът на думата е „Давай!“, „Напред!“, нека екшънът (забавлението) да започне сега.

Както Дара вече много пъти обясни, в ямайския език "латоа" бангаранга означава шум, хаос, бъркотия, щура веселба.

Казусът "Неймар"

Футболистът открива, че португалецът Карлос Морейра е регистрирал европейската марка NEYMAR за клас 25 - облекло, обувки, шапки. Подава искане за заличаване на регистрацията на марката, защото името му е използвано недобросъвестно, и Европейската служба по интелектуални права уважава искането.

Морейра оспорва в съда дерегистрацията. Твърди, че не е знаел кой е Неймар, когато е заявявал марката. Съдът обаче оборва тезата му, като посочва, че към момента на подаване на заявката бразилският футболист вече е бил звезда и е бил световноизвестен.