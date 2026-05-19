Случаят "Неймар" е коз за Дара да запази марката "Бангаранга"

Върху песента още през 2023 г. са възникнали авторски права, съобщават от "Вирджиния Рекърдс"

19 Май 2026Обновена
Фейсбук на адв. Диана Попова

Мераклиите да се възползват от грандиозната победа на Дара в "Евровизия 2026" и нейния хит се множат. Подадени са нови четири заявки за регистриране на марката "Бангаранга" и нито една от тях не е на изпълнителката или на някого от екипа й, съобщи адвокат Диана Попова. Вчера тя разкри първия желаещ да печели от световната слава на песента - хазартна фирма, която в деня след победата на Дара е поискала да регистрира бранда в Европейската служба за интелектуална собственост, за да постави "Бангаранга" върху свои продукти и услуги (игрални автомати и чипове).  

Самата Дара е категорична: "Няма да стане. Марката ще бъде моя."  Певицата е готова да брани правата си и по съдебен път, ако се наложи. Първият ход обаче е да оспори чуждите заявки и тя да внесе документи за регистрация, посочват юристи.  

Адвокат Попова, която е специалист по патентно право, обясни, че има еврорегламент, който е тъкмо за казуси като този с хита на Дара - ако заявителят е действал недобросъвестно, няма право да ползва марката. Вече има прецедент - делото "Неймар" от 2010 г. -  португалски гражданин успял да регистрира името на бразилския футболист, за да изписва Neymar върху тениски и шапки.  Случаят стигна до Съда на ЕС, който се произнесе категорично - заявителят не е имал никакво право да експлоатира името на известния футболист.

Заявка за марката BANGARANGA, подадена веднага след триумфа на "Евровизия" от лице без никаква връзка с Дара или с песента, ще има същата съдба. Това не е "предприемчивост". Това е недобросъвестно заявяване с конкретни правни последици", пише адв. Диана Попова.

Върху текста, заглавието и всички защитими елементи на произведението още през 2023 са възникнали надлежни авторски права съгласно приложимото българско и европейско законодателство, съобщават от Вирджиния Рекърдс. "Всякакви действия по заявяване и регистрация на търговски марки от лица, които не са носители на съответните права или не са надлежно оправомощени, ще бъдат разглеждани като недобросъвестни опити за присвояване на чужда репутация, популярност и отличителност", заявяват от компанията.

Бизнесменът Филип Харманджиев, собственик на винарна "Дамяница" и "Чифлик Ливади", обяви във Фейсбук, че е подал заявка за марка "Бангаранга" в класовете на произвежданите от него продукти. "Представих си, че българско кисело мляко, джун и вино, подкрепени от Дара и Virginia Records, имат шанс да получат място на европейския (поне) пазар. Но, в контекста на другите регистрации и коментарите за тях, редното е да прехвърля заявката си на г-жа Армутлиева, без условия", обяснява той. По-късно добавя, че след излизането на позицията на "Вирджиния Рекърдс" е оттеглил заявката си.

 

"Бангаранга" в киното

Помните ли филма "Хук" на Стивън Спилбър г от 1991 г., с Робин Уилямс в ролята на порасналия Питър Пан?  Там "бангаранг" е бойният вик на Изгубените момчета. Смисълът на думата е „Давай!“, „Напред!“, нека екшънът (забавлението) да започне сега. 

Както Дара вече много пъти обясни, в ямайския език  "латоа" бангаранга означава шум, хаос, бъркотия, щура веселба. 

 

Казусът "Неймар"

Футболистът открива, че португалецът Карлос Морейра е регистрирал европейската марка NEYMAR за клас 25 - облекло, обувки, шапки. Подава искане за заличаване на регистрацията на марката, защото името му е използвано недобросъвестно, и Европейската служба по интелектуални права уважава искането.

Морейра оспорва в съда дерегистрацията. Твърди, че не е знаел кой е Неймар, когато е заявявал марката. Съдът обаче оборва тезата му, като посочва, че към момента на подаване на заявката бразилският футболист вече е бил звезда и е бил световноизвестен.

