София организира парти за победителката в "Евровизия"

Столицата посреща Дара с голямо "Bangaranga" парти в центъра на града. Партито стартира в 18:00 ч. на площад "Княз Александър I".

БНТ излъчва събитието на живо, като сигналът е предоставен и на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). На площада бе опънат 60-метров червен килим.

Водеща на вечерта е Боряна Граматикова - ръководител на българската делегация за "Евровизия 2026" и водеща в БНТ. За настроението се грижат диджеите THEO, Teddy Georgo и Diass с хитове на DARA, видеоклипове и специални кадри от кариерата ѝ.

Поводът за купона е двоен, тъй като певицата отбелязва и 10 години на сцена. На видеостените вървят ключови моменти от творческия ѝ път и победата във Виена.

Кулминацията на вечерта ще бъде появата на DARA на сцената, когато заедно с публиката ще бъде припомнен моментът на обявяването на България за победител в "Евровизия 2026". Финалът ще бъде изпълнение на живо на победната песен "Bangaranga".

Организаторите предвидиха засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада става през контролно-пропускателни пунктове, не се допускат хора в нетрезво състояние, с оръжие, опасни предмети, пиротехника или дронове. За реда следят екипи на СДВР.