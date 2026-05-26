Етнографският музей дари на Дара вечен достъп до залите си

В продължение на 7 години певицата ще има право и да снима в изложбеното пространство

Днес, 13:29
Момент от концерта на Дара пред Националния етнографски музей при посрещането ѝ на българска земя след победата на "Евровизия 2026".
Георги Кюрпанов
По повод на своята 120-годишнина Националният етнографски музей (ИЕФЕМ – БАН) поднесe голям подарък на Дара – победителката в конкурса „Евровизия 2026“. Като жест на уважение към нейния талант и отдаденост на изкуството и признание за приноса ѝ към популяризирането на българската култура по света, музеят ѝ подари доживотен безплатен достъп до всички свои експозиции и събития. Освен това, за период от седем години Дара ще има възможността да използва залите на музея за реализиране на свои творчески проекти – снимки, видеоклипове и други артистични начинания, които ще съчетават модерното изкуство с богатото ни културно-историческо наследство.

Екипът на музея и института изразява благодарност към Дара – нейните усилия, стремежът ѝ за успех и упоритостта ѝ вдъхновяват много българи независимо от пола, възрастта, етноса и социалното положение в обществото. Тя се превърна в своеобразен символ на таланта, трудолюбието и вярата в собствените сили, отбелязват учените и добавят: „От сърце пожелаваме на младата изпълнителка неизчерпаемо творческо вдъхновение, блестящи успехи на световната сцена и най-вече крепко здраве, за да продължава да радва публиката със своето изкуство. Сърдечно благодарим, Дара!“.

От екипа споделят, че очакват с нетърпение певицата в залите на Националния етнографски музей. „Тук ще откриеш не само любопитни факти и завладяващи истории за българския бит и култура, но и топлина, вдъхновение и нови приятелства“, уверяват учените.

Дара демонстрира на дефилето по тюркоазения килим на конкурса във Виена елементи от кукерския костюм в тоалета си. Защо да не открие във витрините на музея още дизайнерски вдъхновения за бъдещото си представяне на голямата международна сцена, където вярваме, че ще я отведе музикалният ѝ талант?! И нека бъде Bangaranga!, заключават от музея.

