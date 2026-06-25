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Дара ще рекламира туризма в България

25 Юни 2026
Дара с министъра Илин Димитров и директора на БНТ Милена Милотинова.
министерство на туризма
Дара с министъра Илин Димитров и директора на БНТ Милена Милотинова.

Победителката в "Евровизия" 2026 Дара прие поканата на министъра на туризма Илин Димитров да се включи в мащабна кампания за представяне на България пред света. В срещата взе участие и генералният директор на БНТ Милена Милотинова, която има задачата да организира следващото издание на музикалния конкурс в България.

Проектът на Министерството на туризма предвижда да бъдат заснети клипове и рекламни материали с известни българи - артисти, спортисти, учени, млади таланти и хора с високи постижения, които могат да говорят за страната ни лично и убедително.

На срещата посочи родния си град Варна като мястото, с което се чувства най-силно свързана. Тя сподели, че е горда със забележителностите на морската столица, като Варненския халколитен некропол (най-старото обработено злато в света), природния феномен "Побитите камъни", Аладжа манастир, Римските терми и др.

"Любимият ми предмет в училище беше историята. За мен е важно посланието към публиката да бъде лично. Когато човек говори за място, което наистина е почувствал, тогава то стига много по-силно до хората", каза певицата. Тя получи от министъра и подарък - статуетка с роза, най-популярния символ на страната ни.

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Дара

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