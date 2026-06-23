Дара отказа участие с руски звезди

Победителката от "Евровизия" Дара няма да участва на Dream Fest, който ще се проведе на 23 юли в Баку, след бурни реакции най-вече от страна на Украйна, съобщи сайтът Eurovision Fun.

Първоначално българската певица беше обявена като един от хедлайнерите в първия ден на фестивала в столицата на Азърбайджан. Участието ѝ обаче предизвика критики, тъй като в програмата са включени и редица известни руски изпълнители, обвинени в публична подкрепа на инвазията в Украйна, както и украински музиканти, присъединили се към руската развлекателна индустрия. Сред тях са Ани Лорак, Джиган, Артик и Асти, Йегор Крийд, Ирина Дубцова, Стас Михайлов и Алсу. Много от тях също са участвали в конкурса "Евровизия" в предишни години.

Съобщението за участието на Дара предизвика незабавни реакции в социалните медии, особено от украински потребители и фенове на "Евровизия", които изразиха разочарование от решението ѝ. Според УНИАН българката ще участва на фестивала Dream Fest редом с "украински предатели и омразни руски изпълнители, които подкрепят войната". "Водеща ще бъде Регина Тодоренко, поредната предателка на Украйна, която продължава да работи в руския шоубизнес", пишат от агенцията. УНИАН припомни и признанието на Филип Киркоров, че е помогнал за подготовката на Дара за "Евровизия" 2026.

След тези публикации Дара е решила да се оттегли от участие на фестивала.

Dream Fest, който е планиран от 23 до 26 юли в Sea Breeze Resort в Баку, въпреки това ще се проведе по план, като организаторите са обявили програма от над 50 изпълнители от различни страни. Публикацията, която съобщаваше, че Дара ще се качи на сцената в първия ден на фестивала, обаче е изтрита. ""Bangaranga вече завладя Европа, а сега се готви да завладее Баку. На 23 юли победителката от "Евровизия" 2026 Дара ще бъде на сцената на DREAM Fest! Певица, чиято енергия превръща всяко изпълнение в истинска музикална експлозия", гласеше обявлението в "Инстаграм".