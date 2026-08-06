Бандерас: Инфарктът е най-хубавото, което ми се е случвало

Антонио Бандерас призна, че инфарктът, който преживя през 2017 г., е преобърнал изцяло възгледите му за живота. Актьорът, който ще навърши 66 години на 10 август, определя преживяното като "най-хубавото нещо", което му се е случило, защото го е накарало да преосмисли приоритетите си и да направи дълго отлагани промени, предава БГНЕС. След здравословния инцидент Бандерас се отказва от цигарите и се завръща да живее в родния си град Малага, Испания, след десетилетия, прекарани в САЩ.

"Винаги знаеш, че един ден ще умреш. Но когато смъртта се приближи толкова близо, това е невероятно ясен урок за това колко безсмислено е да губиш време за неща, които не заслужават място в живота ти", каза актьорът пред списание People и добави: "Това беше най-хубавото нещо, което ми се е случвало. Все едно някой ми сложи очила, за да видя реалността такава, каквато е."

Въпреки успешната си кариера в Холивуд Бандерас призна, че никога не се е чувствал напълно на мястото си в Лос Анджелис. "Хората живеят така, сякаш никога няма да умрат. Събират вещи. Аз не искам да събирам нищо. Единственото, което ме интересува сега, е самото преживяване на живота", каза звездата от филмите на Алмодовар, от "Маската на Зоро", "Десперадо", "Деца шпиони"...

В интервю за "Таймс" по-рано тази година актьорът определи инфаркта като "наистина сериозно предупреждение", което напълно е променило отношението му към живота и професията. "Когато се изправих пред смъртта, осъзнах, че преди всичко съм театрален актьор. Никога не съм бил по-щастлив", сподели той за английското издание.

С присъщото си чувство за хумор Бандерас дори разказа какво би искал да се случи след смъртта му. "Няколко месеца преди баща ми да почине, той ми каза, че според него след смъртта няма нищо, въпреки че беше дълбоко вярващ католик. Аз обаче ще се върна като призрак – за да обитавам театъра си“, пошегува се той.