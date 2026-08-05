Почина журналистът и белетрист Димитър Шумналиев

След дълго боледуване почина известният журналист и белетрист Димитър Шумналиев, съобщиха от семейството му. Шумналиев, роден на 3 март 1947 г., е член на Съюза на българските писатели, работил в знакови издания като "Отечествен фронт", "Труд", "Народна култура".

Автор е на редица романи, новели, разкази, стотици публицистични публикации. Работил е във вестниците "Народна младеж", "Отечествен фронт", "Литературен фронт", "Народна култура", в БНР. Бил е главен редактор на в. "Пулс", на в. "Факс" и заместник главен редактор на в. "Труд"; главен редактор на вестник "Нощен Труд". Творби на Шумналиев са превеждани на английски, руски, немски, френски и др. Носител на редица награди за литература. Сред най-популярните му книги са романите "Феродо", "Соцроман", "Компарсита", "Прошка", "Бяло сладко", "Зверове". Самият Шумналиев разказа преди време пред "Сега", че за него разказите са като красиви нощи, а романите - дълга биография. Писането за него бе "най-голямата ми любов в живота. Съдбовна, до последен дъх..."

На 18 февруари 2025 година Димитър Шумналиев представи романа си "Поема за бохема". А последният му роман "Диво вино", по който работи преди кончината си, предстои да излезе от издателство "Труд" в негова памет.

"Любовта и свободата рядко вървят заедно, но той ги носеше в едно и ги раздаваше щедро – с финеса на аристократ, с размаха на бохем, с чувствителността на писател, с игривостта на дете, с въображението на художник. Винаги даваше в повече. И няма друг като него. 35 години се оглеждах и не срещнах друг човек, който дори да се доближи до неговата способност да бъде над завистта и позьорството, над тщеславието и дребнавостта, над фалша и чувството за собственост; не познавам друг творец, който така безкористно да се е радвал на чуждия талант и успехи. Толкова широко скроен и деликатен. С такова вътрешно достойнство. С такава непосилна лекота и безподобна ведрост", написа неговата дългогодишна житейска партньорка, журналистката и издател Мира Баджева. И допълни:

"Беше толкова светъл, че измиваше всички ни до прозрачност. Спасяваше ни от нас самите. Вярваше в съдбата. Тя ми го подари за трийсет и пет дълги и щастливи години. И ми го отне само за тринайсет дни. Лети, любов - ти, който обичаше, без да притежаваш; оставаше, без да бъдеш окован; и даряваше, без да очакваш отплата."

Поклонението пред Димитър Шумналиев ще бъде в петък от 12 часа в църквата "Преображение Господне" в квартал Лозенец. "Сега" изказва съболезнования на близките. В негова памет припомняме красивото му интервю, дадено пред Габриела Табакова за вестника през 2019 г.