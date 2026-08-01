И България влезе в "Одисея" – с песента от финалните надписи

И България се записа в най-обсъжданата филмова продукция на лято 2026 "Одисея". У нас е заснета част от видеоклипа на песента When I'm Home, която звучи във финалните надписи на лентата. Музикалният проект обединява усилията на британския певец и продуцент Джеймс Блейк, американския рапър Травис Скот и носителя на три награди "Оскар", композитора Лудвиг Йорансон.

У нас е пристигнал само първият. Край село Мирково с негово участие са заснети сцени за When I'm Home, като според местния сайт Balkanec.bg декор за ефектните кадри е станала местността "Бърдо". За целите на видеото екипът е изградил специална масивна конструкция на терен. Впоследствия постройката е подпалена и пламъците осветяват изгряващото слънце над средногорските възвишения. Клипът бе разпространен в интернет вчера.

Докато Блейк снима у нас, хип-хоп звездата Травис Скот не е посещавал страната. Частите с негово участие са заснети в Белинцона, Швейцария, където се намира средновековната крепост Кастелгранде. Именитият рапър участва и с роля в "Одисея" - като древния бард Демодок. "Едно лице, една флотилия, една война, един човек, една мисъл, един трик - трик, който събори стените на Троя", рецитира неговият герой във филма.

"Одисея" пътува през XXI век под платната на Нолан Кога една творба се превръща в класика, надскачаща граници и векове? Когато позволи безчет интерпретации - разнообразни, допълващи се, понякога противоречащи една на друга.

13-ият филм на Кристофър Нолан бе посрещнат на нож от консервативната общност начело с най-богатия човек на планетата Илон Мъск, но в крайна сметка се превърна в триумф сред публиката и критиката. За 14 дни разпространение той спечели 700 милиона долара, като се очаква в бъдеще да достигне и 1 млрд в боксофиса и потенциално да стане най-касовият филм на режисьора (засега тази чест принадлежи на "Черният рицар: Възраждане" с 1.085 млрд. долара). Тази седмица обаче "Одисея" се сблъсква със силен съперник - новият комиксов блокбастър "Спайдърмен: Нов ден".

Авторът на саундтрака към "Одисея" е 41-годишният швед Лудвиг Йорансон, смятан за детето чудо на филмовата музика. Той вече има три награди "Оскар" - за "Черната пантера", "Опенхаймер" и "Грешници". Той е почти сигурен фаворит и за следващите Академични награди с невероятния си звуков пейзаж, в който по желание на Нолан не е включен обичайният симфоничен оркестър. Музиката в "Одисея" е изцяло изградена от звуци, използвани и в Античността - духови и струнни инструменти, бронзови гонгове, човешки гласове.