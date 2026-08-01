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И България влезе в "Одисея" – с песента от финалните надписи

У нас е снимано видеото към When I'm Home на Джеймс Блейк, Травис Скот и Лудвиг Йорансон

01 Авг. 2026
Джеймс Блейк в кадър, заснет край Мирково.
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Джеймс Блейк в кадър, заснет край Мирково.

И България се записа в най-обсъжданата филмова продукция на лято 2026 "Одисея". У нас е заснета част от видеоклипа на песента When I'm Home, която звучи във финалните надписи на лентата. Музикалният проект обединява усилията на британския певец и продуцент Джеймс Блейк, американския рапър Травис Скот и носителя на три награди "Оскар", композитора Лудвиг Йорансон.

У нас е пристигнал само първият. Край село Мирково с негово участие са заснети сцени за When I'm Home, като според местния сайт Balkanec.bg декор за ефектните кадри е станала местността "Бърдо". За целите на видеото екипът е изградил специална масивна конструкция на терен. Впоследствия постройката е подпалена и пламъците осветяват изгряващото слънце над средногорските възвишения. Клипът бе разпространен в интернет вчера.

James Blake, Travis Scott, Ludwig Göransson - When I'm Home (from The Odyssey - Official Video)
James Blake, Travis Scott & Ludwig Göransson - When I'm Home (from The Odyssey - Official Video)Directed by: Travis Scott Travis Scott online:https://shop.tr...
YouTube

Докато Блейк снима у нас, хип-хоп звездата Травис Скот не е посещавал страната. Частите с негово участие са заснети в Белинцона, Швейцария, където се намира средновековната крепост Кастелгранде. Именитият рапър участва и с роля в "Одисея" - като древния бард Демодок. "Едно лице, една флотилия, една война, един човек, една мисъл, един трик - трик, който събори стените на Троя", рецитира неговият герой във филма.

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Авторът на саундтрака към "Одисея" е 41-годишният швед Лудвиг Йорансон, смятан за детето чудо на филмовата музика. Той вече има три награди "Оскар" - за "Черната пантера", "Опенхаймер" и "Грешници". Той е почти сигурен фаворит и за следващите Академични награди с невероятния си звуков пейзаж, в който по желание на Нолан не е включен обичайният симфоничен оркестър. Музиката в "Одисея" е изцяло изградена от звуци, използвани и в Античността - духови и струнни инструменти, бронзови гонгове, човешки гласове. 

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Ключови думи:

Одисея, Травис Скот, Джеймс Блейк

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