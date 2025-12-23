"Одисея" оживява след 3000 години

Първите зрители на "Аватар 3" вече знаят, че най-доброто, което получават срещу цената на билета си за кино, не са 197-те минути "Огън и пепел", а шестте ексклузивни минути от предстоящия епос "Одисея".

Показвани само в кината, те няма да могат да бъдат видени другаде на този етап. Но все пак от Universal вчера разпространиха двуминутна утеха и за останалите. Първият официален трейлър на "Одисея" – новият мащабен филмов проект на Кристофър Нолан – превръща безсмъртния разказ на Омир в зрелищно, но и дълбоко човешко преживяване, създадено специално за големия екран. Филмът проследява легендарното пътешествие на Одисей – герой и цар на Итака, който поема по дългия и изпълнен с изпитания път към дома и семейството си след края на Троянската война.

Това е история, разказвана от хилядолетия – близо три. Създадена в осми или седми век пр. н. е., "Одисея" е основополагащ текст в световната литература и един от най-старите, незагубили популярността си до днес. В нея Омир разказва за пътуването на Одисей, царя на Итака, към родния му остров след края на Троянската война. Това завръщане трае близо десет години, но в поемата са описани последните тридесетина дни от него. Сред ключовите моменти в приключенията му са срещата с циклопа Полифем, Сцила и Харибда, нимфата Цирцея и др.

Сюжетът е адаптиран за екрана многократно, като първият опит е още през 1911 г. в нямото кино. През 1954 г. излиза италиански филм с участието на Кърк Дъглас, през 1997 г. - минисериал под режисурата на Андрей Кончаловски. През 2024 г. се появи "Завръщането", в който Рейф Файнс и Жулиет Бинош изиграха ролите на Одисей и Пенелопа. Вдъхновение от Омировата поема са черпили и филми като "Студената планина", "О, братко, къде си?" на братята Коен и още много.

Режисьор и сценарист на новата "Одисея" е Кристофър Нолан, носител на "Оскар" за най-добър филм и най-добър режисьор за последния си исторически опус "Опенхаймер", а филмът е заснет изцяло с IMAX камери, върху реални локации и с практически ефекти. Вече е известно, че в ролята на Одисей ще видим Мат Деймън. В звездния актьорски състав са още Том Холанд (Телемах), Ан Хатауей (Пенелопа), Зендая, Робърт Патинсън, Лупита Нионг‘о, Чарлийз Терон, Елиът Пейдж, Бени Сафди, Джон Легуизамо, Саманта Мортън, Химеш Пател и др. Оператор отново е Хойте ван Хойтема, а музиката е на Лудвиг Горансон, и двамата отличени с "Оскар" за работата си в "Опенхаймер".

Премиерата на по света и у нас е на 17 юли догодина, а зрелището се очертава – буквално – с антични пропорции.