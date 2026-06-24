ИИ чете "Одисея" с гласа на сър Майкъл Кейн

По-малко от месец преди излизането на дългоочаквания филм на Кристофър Нолан, сър Майкъл Кейн разказва "Одисея" в нова аудиокнига, за която той не е прочел нито една реплика, тъй като гласът му е възпроизведен от изкуствен интелект. Британският актьор, който е на 93 години, се е съгласил да предостави своя характерен тембър за каталога на ElevenLabs - компания, която вече може да генерира гласа му с изкуствен интелект за различни проекти, предаде АФП.

"Преди да гледате филма, послушайте оригиналната епопея", предлага компанията в съобщение преди излизането на екран на блокбастъра на Кристофър Нолан, в който ролята на Одисей играе Мат Деймън. Компанията прави хитър маркетингов ход, като оставя епоса на Омир - легендарното произведение, достигнало до нас благодарение на устната традиция, да бъде разказан с гласа на един от най-верните сътрудници на Кристофър Нолан.

Майкъл Кейн е неизменна фигура във филмографията на американско-британския режисьор: освен в трилогията "Батман", той се е снимал и във филмите му "Интерстелар", "Дюнкерк" и "Тенет".

"Одисеята" никога не е била замислена да се чете в тишина. Векове наред тя е била рецитирана на глас", припомнят от ElevenLabs.

Компанията, сред чиито инвеститори е и актьорът Матю Макконъхи, е превърнала епичното произведение в 13-часова аудиокнига с музика и звукови ефекти. Резултатът обещава да подхрани дебатите около изкуствения интелект в Холивуд, където много представители на творчески професии се страхуват, че ще бъдат заместени от тази технология.

"Не става въпрос да заменим нашите гласове, а да ги усилим", каза Майкъл Кейн, когато миналата година обяви, че е продал гласа си на ElevenLabs, в чийто каталог фигурират също Стан Лий и Арт Гарфънкъл.

Премиерата на "Одисея" по света и у нас е на 17 юли, а суперпродукцията на Кристофър Нолан вече си навлече много критики с противоречивия кастинг избор за ролите на Елена и Ахил. В главните роли ще видим Мат Деймън като Одисея, Ан Хатауей като Пенелопа, Том Холанд - Телемах, Робърт Патинсън - Антиной, Зендая - Атина Палада, Чарлиз Терон - Калипсо и др. Чернокожата носителка на "Оскар" Лупита Нионго ще бъде хубавата Елена, а според публикации, които не са потвърдени от продукцията, небинарният актьор Елиът Пейдж ще се превъплъти в Ахил.