"Одисея" устремно плава към $ 1 млрд.

Напук на душманите, които му предричаха провал по идеологически съображения, хитът на лятото (и на последните 3000 години) "Одисея" продължи да завладява зрителите и през втория си уикенд по кината. За 10 дни разпространение общата печалба на филма вече достига 639,6 милиона долара от продажби на билети по света.

Финансовият успех отбелязва и най-резултатният втори уикенд в кариерата на режисьора Кристофър Нолан, без да се отчита инфлацията. "Подобен резултат би бил впечатляващ старт за всеки филм", коментира Пол Дергарабедиан, главен пазарен анализатор в Rentrak. "Кината по целия свят добавят нови прожекции в опит да отговорят на огромното търсене", пояснява той.

Очаква се "Одисея" да премине съвсем скоро границата от 1 млрд. долара, но задачата й ще стане по-трудна в края на тази седмица, когато излиза "Спайдърмен: Нов ден". В него участват Том Холанд и Зендая, които изпълняват роли и във филма на Кристофър Нолан. Според някои анализатори новият "Спайдърмен" може да отбележи най-силния премиерен уикенд за годината. Въпреки това филмът на Нолан ще запази доминацията си над по-голямата част от IMAX екраните през следващите седмици, допълва агенцията.

Големи очаквания се възлагат и на разпространението на "Одисея" в Китай, където Кристофър Нолан и Мат Деймън ще пристигнат за тържествена премиера на 30 юли, а филмът тръгва на 14 август. Само IMAX екраните, на които той ще бъде прожектиран в Поднебесната, са 800.

"Одисея" остава несменяем лидер за зрителите и у нас, като за 10 дни е била гледана от 111 хил. души и е реализирала приход от 877 852 евро - повече отколкото "Миньоните" за четири седмици разпространение. Тази година у нас само два филма са преминали границата от 1 млн. евро приходи - "Дяволът носи Прада 2" и "Майкъл".

Междувременно "Играта на играчките 5" стана най-касовият хит на годината до момента, закръглявайки приходите си на 1.022 милиарда долара. Другите "милиардери" на боксофиса през 2026 г. са "Супер Марио галактика" и "Майкъл".

ПИРАТИ

Над 2,1 млн. души са гледали "Одисея" на Кристофър Нолан от пиратско копие с високо качество в социалната мрежа "Х", макар и да не са успели да стигнат до края. То остана онлайн два часа и половина в събота, преди да бъде свалено, съобщават Би Би Си и Variety. Филмът на Нолан е с продължителност 2 часа и 52 минути.

След премахването на видеото профилът, който го е качил, е бил блокиран. Целият филм е могъл да бъде публикуван наведнъж, защото X позволява на абонатите на Premium да качват видеоматериали с продължителност до четири часа. Така 172-минутната "Одисея" се побира в разрешения лимит.

По-нискокачествено копие е циркулирало в платформата и в неделя. То е останало достъпно около два часа и е събрало близо 50 хил. гледания, преди също да бъде изтрито.

Социалната мрежа "Х", известна по-рано като "Туитър", е собственост на Илон Мъск - един от най-гласовитите критици на Кристофър Нолан, който неведнъж използва тази трибуна за атаки срещу "Одисея".