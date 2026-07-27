Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Одисея" устремно плава към $ 1 млрд.

Филмът спечели 640 милиона само за 10 дни

27 Юли 2026
Мат Деймън и Зендая в сцена от "Одисея".
форум филм
Мат Деймън и Зендая в сцена от "Одисея".

Напук на душманите, които му предричаха провал по идеологически съображения, хитът на лятото (и на последните 3000 години) "Одисея" продължи да завладява зрителите и през втория си уикенд по кината. За 10 дни разпространение общата печалба на филма вече достига 639,6 милиона долара от продажби на билети по света. 

Финансовият успех отбелязва и най-резултатният втори уикенд в кариерата на режисьора Кристофър Нолан, без да се отчита инфлацията. "Подобен резултат би бил впечатляващ старт за всеки филм", коментира Пол Дергарабедиан, главен пазарен анализатор в Rentrak.  "Кината по целия свят добавят нови прожекции в опит да отговорят на огромното търсене", пояснява той. 

Очаква се "Одисея" да премине съвсем скоро границата от 1 млрд. долара, но задачата й ще стане по-трудна в края на тази седмица, когато излиза "Спайдърмен: Нов ден". В него участват Том Холанд и Зендая, които изпълняват роли и във филма на Кристофър Нолан. Според някои анализатори новият "Спайдърмен" може да отбележи най-силния премиерен уикенд за годината. Въпреки това филмът на Нолан ще запази доминацията си над по-голямата част от IMAX екраните през следващите седмици, допълва агенцията. 

Големи очаквания се възлагат и на разпространението на "Одисея" в Китай, където Кристофър Нолан и Мат Деймън ще пристигнат за тържествена премиера на 30 юли, а филмът тръгва на 14 август. Само IMAX екраните, на които той ще бъде прожектиран в Поднебесната, са 800.

"Одисея" остава несменяем лидер за зрителите и у нас, като за 10 дни е била гледана от 111 хил. души и е реализирала приход от 877 852 евро - повече отколкото "Миньоните" за четири седмици разпространение. Тази година у нас само два филма са преминали границата от 1 млн. евро приходи - "Дяволът носи Прада 2" и "Майкъл". 

Междувременно "Играта на играчките 5" стана най-касовият хит на годината до момента, закръглявайки приходите си на 1.022 милиарда долара. Другите "милиардери" на боксофиса през 2026 г. са "Супер Марио галактика" и "Майкъл". 

 

ПИРАТИ

Над 2,1 млн. души са гледали "Одисея" на Кристофър Нолан от пиратско копие с високо качество в социалната мрежа "Х", макар и да не са успели да стигнат до края. То остана онлайн два часа и половина в събота, преди да бъде свалено, съобщават Би Би Си и Variety. Филмът на Нолан е с продължителност 2 часа и 52 минути.

След премахването на видеото профилът, който го е качил, е бил блокиран. Целият филм е могъл да бъде публикуван наведнъж, защото X позволява на абонатите на Premium да качват видеоматериали с продължителност до четири часа. Така 172-минутната "Одисея" се побира в разрешения лимит.

По-нискокачествено копие е циркулирало в платформата и в неделя. То е останало достъпно около два часа и е събрало близо 50 хил. гледания, преди също да бъде изтрито. 

Социалната мрежа "Х", известна по-рано като "Туитър", е собственост на Илон Мъск - един от най-гласовитите критици на Кристофър Нолан, който неведнъж използва тази трибуна за атаки срещу "Одисея". 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Одисея, Кристофър Нолан, боксофис

Още новини по темата

Киното записа най-доходоносния уикенд в историята си
03 Авг. 2026

И България влезе в "Одисея" – с песента от финалните надписи
01 Авг. 2026

Илон Мъск ще прави "исторически вярна" "Одисея" с ИИ
22 Юли 2026

"Одисея" жъне епичен боксофис
20 Юли 2026

С "Одисея" киноиндустрията очаква рекордни приходи
18 Юли 2026

Диана Добрева се връща към "Одисея" и след Нолан
17 Юли 2026

"Одисея" пътува през XXI век под платната на Нолан
16 Юли 2026

ИИ чете "Одисея" с гласа на сър Майкъл Кейн
24 Юни 2026

15 филма, които да очакваме през 2026
01 Яну. 2026

"Одисея" оживява след 3000 години
23 Дек. 2025

600 км кинолента използва Кристофър Нолан за "Одисея"
16 Ноем. 2025

Спекула с билети за "Одисея" на Нолан година преди премиерата
18 Юли 2025

Eдна Одисея без циклопи и сирени
13 Апр. 2025

Нолан показа своя Одисей – Мат Деймън
18 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки