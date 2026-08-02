На 56 почина българо-френската актриса Наталия Дончева

Френско-българската актриса Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст на 1 август, съобщават днес френските медии. Причината за смъртта ѝ не бе оповестена, предава БТА.

Наталия Дончева е родена на 31 декември 1969 г. в София. Дъщеря е на актьора Пламен Дончев и френската дипломатка Режин Виолет Маргьорит. От 1987 г. до 1989 г. Наталия учи във ВИТИЗ, днес НАТФИЗ. Снима се във филмите "Време за път", "Бащи и синове" и "Адио, Рио". По това време са двойка с Андрей Баташов.

19-годишна, с вятъра на промените заминава за родината на майка си и се установява в Париж. Утвърждава се във френското кино и телевизия и има над 50 роли на екрана.

Наталия Дончева участва в редица популярни продукции на френската телевизия TF1. В началото на 2000-те години зрителите я виждат в сериалите Julie Lescaut и Une femme d'honneur. Тя неколкократно се превъплъщава в различни роли в популярния сериал Joséphine, ange gardien с Мими Мати. В периода 2011–2015 г. играе редом до Тиери Лермит в телевизионния сериал Doc Martin, който има общо 26 епизода.

През последните години Дончева се появява по-рядко на екрана. През 2023 г. участва в телевизионния филм Les Disparus de la Forêt noire, а година по-късно – в Disparition inquiétante по France 2. В киното се снима във филмите Madame de Joncquières на Еманюел Муре и L'Apparition на Ксавие Джаноли, които излизат през 2018 г.

Наталия има и успешна театрална кариера. Партнира си с Даниел Отьой в постановката "Мнимият болен". Играе в култовия спектакъл "Хистерия" на Джон Малкович. През 2016 г. на сцената на театър "Люсернер" в Париж влиза в ролята на американската писателка Дороти Паркър в спектакъла Excusez-moi pour la poussière.

През 2010 г. Наталия Дончева идва у нас, за да се снима в българския игрален филм „Стъклената река“ на режисьора Станимир Трифонов.

След новината за кончината ѝ редица френски актьори изразиха съболезнования в социалните мрежи. Актьорът Мишел Ското ди Карло я определи като "голяма, наистина голяма актриса", а Кристин Сити я нарече "прекрасен човек – забавна, силна, обичаща и достойна". Актрисата Татяна Гусеф, добре познато име във френското кино и телевизия, си спомни за прекрасните моменти, които двете са споделили по време на снимките на Doc Martin в Бретан.

Доведеният син на Дончева Юго Селиняк, който е филмов продуцент, ѝ отдаде почит в Инстаграм. "Благодаря ти, че... помогна на баща ни да стане по-добър човек, но най-вече благодаря ти, че се грижи за него в продължение на 25 години, че му се възхищава, подкрепя, прощава и най-вече, че го обича страстно", пише Юго, син на режисьора Арно Селиняк, дългогодишния житейски партньор на актрисата. Продуцентът добавя, че "след десетгодишна борба най-накрая отиде да си починеш."