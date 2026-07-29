Отиде си миниатюрната актриса Живка Ганчева-Жужка

Отиде си актрисата Живка Ганчева-Жужка (1951-2026), съобщиха от Младежкия театър „Николай Бинев“, на чиято сцена най-дребничката българска актриса отдаде близо шест десетилетия. Нейното колоритно присъствие беше забележимо и извън театъра, където изигра множество характерни роли и образи на малчугани в детски спектакли – Жужа беше знаменитост и по ул. „Раковски“ със своето сладкодумие, интелигентност и оригинално чувство за хумор. В последните години тя се оттегли да живее в родното Хасково, където бе останала сестра ѝ – изтъкнат медик, а на своята публика завеща лебедовата си песен – изпълнението си в спектакъла „Аз, Фойербах“ от Танкред Дорст редом с доайена на трупата Стефан Мавродиев и младия Ахмед Юмер.

За няколко часа над сто колеги на актрисата изказаха в страницата на театъра във Фейсбук своите искрени съболезнования по повод кончината на актрисата. „Бях дете, когато я гледах за първи път в Толбухинския/Добричкия/ театър, където играеше Малкия Принц! По-късно, вече като актьор, снимахме заедно в “Индиански игри” и “Вампири, таласъми” на Иван Андонов и играехме в спектакли на Младежкия театър! Беше прекрасна, по своему чувствителна и деликатна!“, спомня си актьорът и режисьор Николай Урумов. „Отвяваше ни главите с ролите на момчета! Бог да я прости! Отиде си забравена...“, написа за нея Ники Априлов. „Всеки път, като се срещнехме, ми разказваше как е играла с баща ми по телевизията. Било е в онова митично за малко по-големите от мен телевизионно предаване "Сладкарница "Захарно петле", припомня си журналистката Мария Касимова-Моасе.

За близо 60 години, прекарани в Младежкия театър, Живка Ганчева има своето уникално място в трупата. Жужа, както всички я наричаха, беше артистична стихия на сцената, независимо каква роля играеше, отбелязват от театъра.

Живка Ганчева е родена през 1951 г. Прадядо ѝ е основател на едни от първите киносалони в страната, а дядо ѝ е сред малкото есперантисти по онова време в България. През 1970 г. тя е приета в класа на големия Апостол Карамитев във ВИТИЗ с най-висок успех сред 1700 кандидати от цялата страна. Като отличничка миниатюрната, висока едва 1,30 м начинаеща актриса още в първи курс попада в професионален театър – Младежкия. Първата роля на Живка Ганчева е в спектакъла „Унижените и оскърбените“ по Достоевски на режисьора Вили Цанков през 1961 г. Последната – в „Аз, Фойербах“ от Танкред Дорст под режисурата на Владимир Люцканов през 2019 г.

Сред ролите ѝ са още „С коня ход напред или почти комедия“, реж. Гертруда Луканова (1969), „Сезонът на големите дъждове“, реж. Гертруда Луканова (1970), „Пътешествие в джунглите“, реж. Лиляна Тодорова (1971), „Приключение на тавана“, реж. Гертруда Луканова (1971), „Лют звяр“, реж. Явор Спасов (2001), „Тартюф“, реж. Иван Урумов (2003), „Умник над умници, юнак над юнаци“, реж. Банко Банков (2004), „Страхотни момчета“, реж. Владимир Люцканов (2008) и много още.