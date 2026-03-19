Нов куклен театър „В лунната стая“ се открива в Младежкия

Една малка куклена крачка, един голям скок за света на децата – Младежкият театър „Николай Бинев“ отваря в своята сграда на бул. „Александър Дондуков“ 8 ново пространство – куклен театър „В лунната стая“. От трупата с огромно вълнение и трепет канят малчуганите и техните родители на откриването, което ще се състои от 10.00 часа в събота, 21 март – навръх Международния ден на кукления театър.

„Дойде време да ви съобщим най-добрата новина. След четири дълги години общи усилия, упорит труд и неизброими часове, в които вярвахме, най-после сме готови да кажем: Отваряме врати!“, обръщат се към верните си зрители артистите от Младежкия театър.

„Там, където въображението се събужда, приказките оживяват, а всяко дете открива своята малка вселена от чудеса, смях и доброта… В деня, в който по целият свят се празнува изкуството на кукления театър, ние отваряме врати към едно ново пространство за мечти и игри“, обявяват те.

Артистите описват своя нов дом на стария адрес – куклен театър „В лунната стая“, като ново и уютно убежище, в което куклите оживяват, а въображението няма граници. „Театър, посветен на най-ценната ни публика – децата. Място, където те не са просто зрители, а пътешественици в света на приказките и смелите мечти. Този театър е нашата обич и посвещение към големия Валери Петров и ще бъде място, което пази и развива таланта на всички, които обичат кукленото изкуство. Неговото слово ще живее между нашите стени, защото вярваме, че истинската поезия и добрите истории лекуват душата“, пишат от младежката трупа в своя сайт, припомняйки с почитта си заглавието на незабравимите книжка и пиеса на Валери Петров, радвали с красивите си рими и идеи поколения български деца.

Куклен театър „В лунната стая“ ще бъде пристан за таланта на всички актьори, режисьори, художници и майстори на кукли, които обичат това изкуство; за всички от рода на хвърчащите хора, които вярват в силата на думите и сцената, обещават домакините на събитието. „Елате да запалим лампите заедно и да влезем в Лунната стая! Благодарим ви, че бяхте с нас и във вярата, и в чакането!“, завършва посланието на екипа на Младежкия театър.

Припомняме, че през 2022 г. Младежкият театър „Николай Бинев“ имаше спор с Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по отношение на въпросното пространство, който в крайна сметка спечели. Намеренията на комисията бяха да отнеме това помещение от собствеността на театъра, обявявайки го за „имот с отпаднала необходимост“. „През февруари 2022 г. КЕВР входира преписка в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в която заявява желанието си да придобие безвъзмездно имот, който е част от сградата на Младежки театър, твърдейки, че имотът ни е с „отпаднала необходимост“. Имотът, който е собственост на Младежки театър и за който театърът притежава акт за държавна собственост, категорично не е с отпаднала необходимост – дори напротив! Младежки театър планира създаването на изцяло нова сцена за куклен театър, която да даде възможност на нашите най-ценни и обичани зрители – децата, да се насладят на магията на кукления театър“, казваше се в изявлението, подготвено от трупата, когато на 30 май същата година организира голям протест, подкрепен и от други артисти и театри.

По думите на новия по онова време директор на Младежкия – Михаил Байков, театърът е собственик на спорното помещение и ръководството ясно е заявило за какво иска да го използва. Байков тогава подчерта, че театърът няма никакви намерения да го отдава под наем, както се твърди в позицията на КЕВР, „първо, защото това е невъзможно, и, второ, защото имаме съвършено други намерения за това пространство“. „Нашите намерения са да създадем куклена сцена, което аз съм заявил още при подаването на своите документи и своята кандидатура за директор на Младежки театър в Министерството на културата през месец ноември (2021 г. – б.р.), защитил съм тази теза през месец април и сега остава да я реализираме“, каза тогава Байков. В събота намеренията се превръщат във факт.