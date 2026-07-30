Бен Афлек спечели $ 1 млн. от американския "Стани богат"

ЕПА/БГНЕС Бен Афлек е лауреат на две награди "Оскар": за сценария на "Добрият Уил Хънтинг" (заедно с Мат Деймън) и за най-добър филм - "Арго", където е режисьор и продуцент.

Бен Афлек спечели голямата награда от един милион щатски долара в шоуто "Кой иска да стане милионер?". Холивудският актьор, режисьор и носител на "Оскар" се състезаваше в американската версия на телевизионната игра, известна в България като "Стани богат", заедно с шампиона от куиз шоуто Jeopardy! Джейми Динг.

Парите бяха дарени на фондацията с нестопанска цел на Афлек Eastern Congo Initiative. В началото на епизода актьорът обясни, че организацията подкрепя местни общности в африканския регион, който по думите му е бил "тежко засегнат от изключително травмираща война".

След като участваха в предишния епизод, на Афлек и Динг им оставаха още два въпроса, преди да си осигурят джакпота.

Въпросът за 500 000 долара беше: "Кое постижение се случва само два месеца след статия във в. "Ню Йорк таймс", в която се твърди, че то няма да бъде реалност в продължение на един до десет милиона години?". Възможните отговори бяха разделянето на атома, клонирането на бозайник, първият полет със самолет или ваксината срещу полиомиелит.

Динг веднага посочи за верен отговора за първия полет със самолет и Афлек се съгласи. 53-годишният актьор каза: "Помня това само защото в един период от живота си търсех примери за случаи, в които пресата е сгрешила. Да, просто така, на случаен принцип. И някак си бегло, в подсъзнанието си, помня "Таймс", братята Райт и че цялата тази работа беше през 1905, 1903 или 1904 г., нещо такова".

Въпреки това двамата не бяха напълно сигурни и използваха жокера си "50:50", за да елиминират два грешни отговора. Така останаха "разцепването на атома" и "първият полет със самолет". Правилният отговор им даде шанс за въпроса за един милион долара, който гласеше: "В ежегодната традиция за Деня на благодарността, кои от следните не са били имена на пуйки, помилвани от американски президент?" Възможните отговори бяха: Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese и Spaghetti & Meatball.

Афлек и Динг използваха жокера си "Попитай водещия", като Кимъл подкрепи последния вариант. Използвайки последния си жокер – "Обади се на приятел", те звъннаха на един от приятелите на Динг, но той не вдигна навреме. Доверявайки се на отговора, избран от Кимъл, те заложиха на Spaghetti & Meatball и спечелиха един милион долара, след което бяха обсипани с конфети и им беше връчен огромен чек за фондацията на актьора.

Сред останалите знаменитости, участвали в този сезон на шоуто, са Джеси Айзенбърг, Майкъл Кийтън, Акуафина, Лесли Одъм-младши и Колин Джост. Други двойки известни личности, печелили милион долара, са Айк и Алън Баринхолц през 2024 г., както и Оскар Нунес и Кейт Фланери през 2025 г., припомня ДПА.