Кой ще е домакин на "Евровизия" 2027 става ясно през юли

БГНЕС Кметовете на София, Варна, Пловдив и Бургас се срещнаха с директора на БНТ Милена Милотинова за "Евровизия". На снимката липсва Васил Терзиев - в кадър е зам.-кметът по култура и туризъм Ирина Дакова.

София, Пловдив, Варна и Бургас продължават надпреварата за домакинство на "Евровизия" 2027, обяви на брифинг генералният директор на БНТ Милена Милотинова. По думите ѝ до края на седмицата кандидатите трябва да потвърдят своето желание и след това ще получат конкурсната документация от телевизията. Градът-домакин ще бъде определен от работна комисия, която ще оцени предложенията. Срокът е август, но искаме да съкратим процедурата до юли, каза още Милотинова.

Днес в БНТ се е състояла работна среща с кметовете на градовете, заявили интерес за домакинство на "Евровизия" - Васил Терзиев, Костадин Димитров, Благомир Коцев и Димитър Николов. На нея е присъствал и Андреас Шмид от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). "Днес направихме първа среща и стартирахме с презентация за изискванията, а също така говорихме и за възможностите, които домакинството на "Евровизия" дава, както на страната домакин, така и на града домакин. Коментирахме ползите за града домакин, както и отговорностите на града домакин, които са немалко", допълни още Милотинова.

"Сроковете, които са ни дадени от EBU и от "Евровизия", са месец август. Искаме да съкратим процедурата до месец юли. От нас зависи дали ще се справим с това и как ще се справим. След като те отговорят на въпросника, който ще им изпратим, и попълнят документите с изискванията, включително технически, включително логистични, много голям набор от изисквания, включително за културна програма, която градът домакин предлага, включително за място на провеждане, съпътстваща инфраструктура и така нататък, работна група ще оцени техните предложения. И ще ви държим в течение оттук нататък за всяка една стъпка", обясни Милена Милотинова.

Всеки от четирите града се надява, че има шансове. "Това е една национална кауза и София като столица е естественият домакин на това нещо. И тя ще покаже, че може да бъде лидер в този процес", каза заместник-кметът на Столичната община по направление "Култура и туризъм" Ирина Дакова, която също бе на срещата.

Кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че градът ще продължи участието си в надпреварата, но настоя процедурата да приключи възможно най-бързо. "Тежки са изискванията. Ние вече казахме, че сме готови да участваме на втория кръг. Молбата ми е, ако може по-бързо да стане ясен градът, защото предстоят сериозни административни процедури и обществени поръчки. Така ще спестим работно време на града, който ще бъде избран, за да представи България успешно", заяви Николов.

Пловдив също потвърди намерението си да се бори за домакинството, пише БГНЕС. "Първо трябва да благодарим на Дара за това, че ни даде възможност да се състезаваме и да направим така, че България да се представи по най-добрия начин на Евровизия. Заявяваме ясно своето участие в конкурса и съм сигурен, че има какво да покажем ние под тепетата", коментира Костадин Димитров.

От своя страна Благомир Коцев изтъкна предимствата на морската столица. "Варна е един естествен кандидат за това да състои "Евровизия" в нашия град. Първо, защото Дара е от Варна. И второ, защото Варна има много какво да покаже и много какво да предложи на едно такова събитие, с нейната богата културна програма, опит в организирането на фестивали, с големия капацитет на легла, които имаме, с транспортната свързаност. Тоест, Варна е един наистина добър вариант, ако искаме "Евровизия" да бъде на морето и да бъде алтернатива на софийската кандидатура и на всички останали. Разбира се, столицата има своите предимства, както и всеки един град има своите големи възможности да бъде домакин на "Евровизия", каза варненският кмет.

Пред БТА Милотинова цитира данни, според които тази година във Виена 320 хиляди туристи са били в града само заради "Евровизия", за да присъстват на всички събития, които са свързани с конкурса, не само със концерта на финала. Ливърпул през 2023 година е привлякъл 500 000 и е отчел над 50 милиона евро приходи.

Както "Сега" по-рано писа, спекулата с цените на нощувките в София за датите на "Евровизия" през май догодина започна веднага след победата на Дара.