София, Бургас и Пловдив искат домакинството на "Евровизия"

17 Май 2026Обновена
Димитър Николов
Димитър Николов

Състезание кой град да е домакин на "Евровизия" 2027 протече в първия ден след успеха на Дара. Кметовете на Бургас, София и Пловдив заявиха желание. България за първи път ще бъде домакин. 

"Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство", написа в социалните мрежи бургаският кмет. Димитър Николов бе успешен домакин на старта на  Giro d’Italia 2026, който тази година започна от Несебър.

 

 

В София най-подходящата за провеждането на "Евровизия" е зала "Арена 8888". В момента до нея се строи разширение на метрото с нова метростанция. Тази линия 3 на метрото по план трябва да е готова през есента на 2027 г., но очакванията са работата да бъде ускорена, за да посрещне по-рано публиката на "Евровизия" 2027.

"Ние ще се борим за това, разбира се", заяви кметът на София Васил Терзиев. Той беше категоричен, че столицата е най-добре подготвена от всички други градове в страната.

„Видя се, че София може да бъде домакин на големи събития. Видахте с „Джиро д'Италия" – изключително представяне", посочи още кметът. Терзиев каза, че проблемите с инфраструктурата не са от вчера, като местната власт постоянно работи по решаването им. „И ако държавата гласува доверие на София да бъде домакин на „Евровизия", подготовката ще бъде на ниво", посочи той.

Вечерта се изказа и Костадин Димитров. "Пловдив има възможностите да бъде домакин", заяви пловдивският кмет пред БНР. Според него за такова мащабно културно събитие Пловдив е най-логичният избор. Костадин Димитров припомни блестящите оценки, които градът ни получи за организацията и провеждането на "Европейска столица на култуата" през 2019 г.

