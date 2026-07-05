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Смях, сълзи и дъжд на Белия концерт на Папи Ханс в Бургас

Артистът издигна "Слънцето" под кървава луна и дъжд

Днес, 16:00
Папи Ханс представи композиции от цялата си дискография.
Валерия Бакърджиева
Папи Ханс представи композиции от цялата си дискография.

Папи Ханс избухна в началото на лятната юлска програма на Бургас с Белия си концерт на плажа. Стотици хора в бяло се събраха да чуят гласа на софиянеца, който се чувства "у дома" в Бургас. Именно в този град миналата година се е родил албумът му "Слънцето", сподели Папи Ханс пред своята публика. "Безсърдечен", "Невинна", "Ти не ме разбираш" и "Звезда" бяха сред акцентите на вечерта.

Певецът бе подбрал парчета от цялата си дискография, а амплитудите в настроението бяха резки. Папи Ханс поздрави бургаските си фенове с композицията "Моряк". "Песните, които съм писал и са се харесали на хората, изобщо не са писани, за да се харесат, а са моменти на слабост, които просто съм записал", отбеляза Папи Ханс и изпя "Паркинга" и "Колелото". "Непознат" е най-тъжната песен, която съм писал някога", сподели артистът.

Пропуснат шанс за "Ако случайно завали" преди да се излее дъждът, но това не прибра публиката. Под облаци, червена луна и лятна буря хората се смяха и плакаха с Папи Ханс.

 

 

Валерия Бакърджиева
Под кървава луна и дъжд публиката се смя и плака с Папи Ханс.
Валерия Бакърджиева Под кървава луна и дъжд публиката се смя и плака с Папи Ханс.
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Папи Ханс, Белия концерт, албум Слънцето

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