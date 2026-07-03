Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Рядък медицински инструмент откриха в Хераклея Синтика

Древната находка има един-единствен аналог в света – в Италия

03 Юли 2026
Древният хирургичен инструмент "литулкос" е бил използван за отстраняване на камъни от пикочния мехур.
Archaeologia Bulgarica
Древният хирургичен инструмент "литулкос" е бил използван за отстраняване на камъни от пикочния мехур.

Изключтелно рядък античен медицински инструмент откриха археолозите от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински в помещение, долепено до храма на Херакъл в Хераклея Синтика, съобщи специализираната онлайн платформа Archaeologia Bulgarica. В древността са наричали този урологичен инструмент литулкос и са го използвали при литотомия – операция за премахване на камъни от пикочния мехур.

Плиний определя това заболяване като най-болезненото, а Амоний от Александрия (III в. пр. Хр. ) се смята за изобретател на хирургичния метод за лечение и на инструментите за него. „Затова нарекли Амоний „Литотомос“, тоест "Резача на камъни" – пояснява проф. Вагалински. – Единственият познат паралел на нашия литулкос е инструмент, намерен в Италия. Фактът, че го открихме в помещение до храма на Херакъл, ни подсказва, че може би там са лекували болни хора, търсещи помощта на митичния герой – син на самия Зевс“. От двойната бронзова кука с дръжка, украсена с релефни пръстени, липсват само извитите връхчета. Стратиграфската датировка, базираща се на проучване на скалните пластове и наслоявания, сочи към ІІІ век сл. Хр.

По думите на проф. Вагалински инструментът е изключително рядка находка не само за България, но и в световен мащаб. От наличната научна литература е известно само още едно аналогично откритие. „Това е набор от медицински инструменти, които древните лекари са използвали в практиката си за извършване на операции за вадене на камъни от пикочния мехур. Това е била много деликатна, опасна, но наложителна хирургическа намеса“, обяснява Вагалински пред БТА.

Археологът разказва, че античната медицина е разполагала с разнообразен хирургически инструментариум – скалпели, игли, кюрети, лъжички и други специализирани пособия, но подобни находки се откриват рядко. Намереният инструмент е силно специализиран и е можел да бъде използван единствено от добре обучен лекар. „Това показва високо ниво на медицинско обслужване в Хераклея Синтика през първите три века на Римската империя, когато градът преживява икономически разцвет“, подчертава той.

Екипът на проф. Людмил Вагалински продължава проучването на помещението, като след обработката на всички находки ще могат да се направят по-категорични изводи за неговата функция. В разкопките участват 34-ма работници и седем археолози. В районите извън храма и непосредствено до него се използва механизирана техника за отстраняване на дебели речни наноси, след което процесът продължава ръчно, за да бъде изяснена архитектурата около храма на Херакъл.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Хераклея Синтика, Людмил Вагалински, Archaeologia Bulgarica

Още новини по темата

Откриха мраморна фигура под храма на Херакъл в Хераклея Синтика
30 Юни 2026

Каменната чаша на Херакъл се показа в Хераклея Синтика
19 Юни 2026

Стъпала на богиня се подадоха от Хераклея Синтика
10 Юни 2026

Тракийски мистерии се вихрят на Античния театър в Пловдив
07 Окт. 2025

В Хераклея Синтика намериха и торса на Херакъл
24 Септ. 2025

Херакъл протегна ръка в Хераклея Синтика
29 Авг. 2025

От утре може да се види втората статуя, открита в Хераклея Синтика
05 Авг. 2025

Втората статуя от Хераклея изправя глава в Археологическия музей
31 Юли 2025

Нова находка от Хераклея Синтика: семеен портрет на плоча
17 Юли 2025

Находките от Хераклея Синтика продължават
30 Май 2025

Археолози откриха фигура на келтска богиня в Хераклея Синтика
12 Май 2025

Проект на Историческия музей в Петрич отвежда Хераклея Синтика в Брюксел
23 Март 2025

До месец ще бъде реставрирана и втората статуя от Хераклея Синтика
11 Март 2025

Статуята от Хераклея Синтика засия в пълния си блясък
14 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса