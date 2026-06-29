Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Скорпиънс" отбелязаха 60 г. на сцена с триумф в София

Легендите от Хановер бяха посрещнати от над 15 000 фенове в "Арена 8888"

28 Юни 2026
Клаус Майне, Рудолф Шенкер, Матиас Ябс, Павел Мончивода и Мики Дий развяват българското знаме на сцената пред над 15 000 зрители в "Арена 8888".
Йордан Михайлов
Клаус Майне, Рудолф Шенкер, Матиас Ябс, Павел Мончивода и Мики Дий развяват българското знаме на сцената пред над 15 000 зрители в "Арена 8888".

Малко рок групи могат да се похвалят, че шест десетилетия след създаването си все още пълнят най-големите концертни зали и привличат публика на възраст от 8 до 88 години. "Скорпиънс" вероятно е техният флагман.

Емблемите на германския хеви метъл от края на миналия век показаха за пореден път магнетичното си присъствие с триумфален концерт в София, част от световното турне по случай своята 60-годишнина на сцена. В съботната вечер легендите от Хановер бяха посрещнати и изпратени с възторг от над 15 000 зрители в разпродадената "Арена 8888".

Макар и вече наближаващи 80-ите си рождени дни, фронтменът Клаус Майне и китаристът Рудолф Шенкер не спряха да заразяват публиката с енергията си. А тя за пореден път им засвидетелства вечната си признателност за непреходната музика. В класическия си състав с другия китарист Матиас Ябс, басиста Павел Мончивода и барабаниста Мики Дий, германските машини изнесоха двучасово шоу със сет от общо 18 песни.

Началото бе дадено с Coming Home (1984) и Gas In The Tank (2022). Последваха The Zoo (1980), 70’s Medley (2025), Bad Boys Running Wild (1984), Loving You Sunday Morning (1979), I’m Leaving You (1984), Tease Me Please Me (1990)... Особено място в програмата заеха инструменталните композиции като Coast to Coast (1979), а лиричната Delicate Dance (2013) внесе кратък момент на спокойствие.

Сред най-силните емоционални моменти бяха изпълненията на Send Me An Angel (1991), Wind of Change (1991), Big City Nights (1984) и Still Loving You (1984). Финалният двоен бис беше отреден за Blackout (1982) и Rock You Like a Hurricane (1984).

Това беше деветият концерт на "Скорпиънс" в България и петият в София след 1993, 2010, 2013 и 2016 г. Освен в столицата хард рок легендите са гостували в Каварна (2005, 2009), Стара Загора (2006) и Могилово (2023).

Йордан Михайлов
Йордан Михайлов
Йордан Михайлов
Йордан Михайлов
Йордан Михайлов
Йордан Михайлов
Йордан Михайлов
Йордан Михайлов
Йордан Михайлов
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Скорпиънс, Scorpions, концерт

Още новини по темата

"Скорпиънс" ще докуцукат в София за 60-годишнина
09 Дек. 2025

Ал Бано вдигна публиката в НДК на крака с „Карузо“
11 Май 2025

България даде мощен тласък на "Годсмак"
23 Март 2025

Лили Иванова издава нов албум две седмици преди суперконцерта
30 Ноем. 2024

Огнената Бет Харт се завръща в България
22 Ноем. 2024

Temples показаха в София с какво станаха известни
10 Ноем. 2024

Scorpions празнуват 60 години кариера с концерт в родния Хановер
25 Окт. 2024

Андре Рийо обяви поредно шоу у нас навръх рождения си ден
01 Окт. 2024

Култови австралийци ще свирят три вечери в Античния театър в Пловдив догодина
10 Юни 2024

Новият проект на Kan Wakan ще има специална изява в София
04 Апр. 2024

Лени Кравиц ще пее на пристанището в Бургас
22 Март 2024

Кралете на пустинния блус "Тинариуен" ще свирят в България
20 Март 2024

Маратон с българска музика звучи на 3 март в зала „България“
02 Март 2024

Лаура Паузини за пръв път ще пее в България
29 Февр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Тежките времена за Борисов тепърва предстоят
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса