"Скорпиънс" отбелязаха 60 г. на сцена с триумф в София

Йордан Михайлов Клаус Майне, Рудолф Шенкер, Матиас Ябс, Павел Мончивода и Мики Дий развяват българското знаме на сцената пред над 15 000 зрители в "Арена 8888".

Малко рок групи могат да се похвалят, че шест десетилетия след създаването си все още пълнят най-големите концертни зали и привличат публика на възраст от 8 до 88 години. "Скорпиънс" вероятно е техният флагман.

Емблемите на германския хеви метъл от края на миналия век показаха за пореден път магнетичното си присъствие с триумфален концерт в София, част от световното турне по случай своята 60-годишнина на сцена. В съботната вечер легендите от Хановер бяха посрещнати и изпратени с възторг от над 15 000 зрители в разпродадената "Арена 8888".

Макар и вече наближаващи 80-ите си рождени дни, фронтменът Клаус Майне и китаристът Рудолф Шенкер не спряха да заразяват публиката с енергията си. А тя за пореден път им засвидетелства вечната си признателност за непреходната музика. В класическия си състав с другия китарист Матиас Ябс, басиста Павел Мончивода и барабаниста Мики Дий, германските машини изнесоха двучасово шоу със сет от общо 18 песни.

Началото бе дадено с Coming Home (1984) и Gas In The Tank (2022). Последваха The Zoo (1980), 70’s Medley (2025), Bad Boys Running Wild (1984), Loving You Sunday Morning (1979), I’m Leaving You (1984), Tease Me Please Me (1990)... Особено място в програмата заеха инструменталните композиции като Coast to Coast (1979), а лиричната Delicate Dance (2013) внесе кратък момент на спокойствие.

Сред най-силните емоционални моменти бяха изпълненията на Send Me An Angel (1991), Wind of Change (1991), Big City Nights (1984) и Still Loving You (1984). Финалният двоен бис беше отреден за Blackout (1982) и Rock You Like a Hurricane (1984).

Това беше деветият концерт на "Скорпиънс" в България и петият в София след 1993, 2010, 2013 и 2016 г. Освен в столицата хард рок легендите са гостували в Каварна (2005, 2009), Стара Загора (2006) и Могилово (2023).