"Скорпиънс" ще докуцукат в София за 60-годишнина

Обичаната през 80-те и 90-години група Scorpions се завръща у нас с юбилейно шоу – на 27 юни 2026 г., в "Арена 8888 София". Германските легенди ще отбележат 60 години от създаването си с концерт, който ще събере на едно място златния им каталог, емоцията на миналото и енергията на днешния ден, отбелязват организаторите от Fest Team.

Българската публика винаги е посрещала "Скорпиънс" като свои и с пълно основание, казват още те: "Малко са рок групите, чието творчество е оставило толкова дълбока следа в музикалната култура у нас. Песни като Wind of Change, Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel, No One Like You, Big City Nights, Blackout и още десетки други са саундтракът на цели рок поколения. Именно тези емблематични парчета ще бъдат в центъра на голямото юбилейно шоу в София, част от турнето Coming Home, което събира на едно място най-големите хитове от каталога на бандата, впечатляващи визуални ефекти и неповторимата енергия, с която Клаус Майне и компания владеят сцената вече 60 години".

"Скорпиънс" са първата неанглосаксонска рок група, която постига световен успех със своите мелодични рок балади. Продали са над 120 милиона копия от албумите си, изнесли са над 5000 концерта, имат и звезда на Hollywood Rock Walk of Fame. За бившия съветски блок бандата от Хановер се превърна в символ на промяната и падането на Берлинската стена, след като записа песента Wind of Change през 1990 г.

"Скорпиънс" е и първата западна група, изнесла грандиозен концерт на стадион "Васил Левски" през септември 1993 г. Оттогава е гостувала още няколко пъти у нас - последно на "Мидалидаре" през 2023-а - като всичките ѝ гастроли са били разпродадени.

В момента съставът е Рудолф Шенкер - китара, Клаус Майне - вокали, Матиас Ябс - китара, Павел Мончивода - бас и Мики Дий (екс-Mötorhead) - барабани. Шенкер е единственият постоянен член от основаването на "Скорпиънс", макар че Майне пее във всички студийни и концертни албуми. Ябс е в групата от 1979 г., а Мончивода и Дий - съответно от 2003 и 2016 г.

Създадена в далечната 1965 г., "Скорпиънс" още от 2010 г. обявява "прощални" албуми и турнета, но все още не се е разделила с публиката. Преди дни групата издаде лайв албума Coming Home Live, записан по време на шоу в Хановер на 5 юли, с което групата отбеляза своята 60-годишнина. "На всички, които са с нас през годините през всичките шест десетилетия - едно огромно, дълбоко и искрено "Благодаря". Усилете звука докрай и нека преживеем онази специална нощ в Хановер заедно", казват музикантите.

Билети за концерта в "Арена 8888" ще се продават в Ticketstation от петък, 12 декември, като за членовете на Fest Club те ще бъдат достъпни ден по-рано.