Българска рок група оглави британска класация

Untold Stories Групата е създадена през 2022 г. в София и представя изцяло авторски композиции.

Българската прогресив рок група Untold Stories оглави седмичната класация Tracks of the Week на престижното британско издание Prog Magazine със своя нов сингъл Pale Horizons, съобщи БТА, позовавайки се на информация от членовете на групата. По думите им класацията е сред най-популярните рубрики на изданието и представя нови композиции от утвърдени и млади прогресив рок артисти от цял свят.

Сингълът Pale Horizons излезе на 12 юни и е част от подготвяния втори албум на бандата, който трябва да бъде издаден през 2027 г. Композицията развива характерния за Untold Stories мелодичен и атмосферичен прогресив рок звук. Даниел Елисеев, автор на музиката и аранжимента, споделя, че песента надгражда естетиката, заложена в дебютния им албум Wind and Memories (2025), и насочва вниманието към по-интроспективно и пространствено звучене. Текстът е на Николай Самарджиев.

Prog Magazine е британско списание, посветено на прогресивна рок музика, издавано от Future (издателите на Classic Rock и Metal Hammer). Списанието стартира през март 2009 г. като отделение от Classic Rock.

Untold Stories – Pale Horizons (Official Visualizer) “Pale Horizons” is the new single by the Bulgarian progressive rock band Untold Stories. The track continues the group’s melodic and atmospheric direction an... Untold Stories – Pale Horizons (Official Visualizer) “Pale Horizons” is the new single by the Bulgarian progressive rock band Untold Stories. The track continues the group’s melodic and atmospheric direction an...

Untold Stories е българска прогресив рок група, създадена в края на 2022 г. Още с основаването си групата започва активно да работи върху материал, състоящ се изцяло от авторски композиции. Дебютният им албум, озаглавен Wind and Memories, излиза през януари на 2025 г.

Стилът на групата може да се определи като смесица от прогресив и арт рок с елементи на спейс рок, хеви-прог и психаделичен рок.

Бандата е в състав Даниел Елисеев-Мариновски – китара, бекинг вокали (известен със соловия си проект Daniel Eliseev Project, както и с изявите си като китарист в много различни групи и проекти); Николай Самарджиев – клавишни, бекинг вокали; Алек Цандев – бас, бекинг вокали; Радослав Митев – барабани и перкусии; Боил Каранейчев – специален гост-вокалист (известен и със соловия си проект Boil и участието си в някои емблематични групи и проекти).